«Совместно с поддержкой твиттера решаем этот вопрос». Гомельское УВД прокомментировало инцидент со своим твиттер-аккаунтом

Сообщение об изнасиловании несовершеннолетней тремя российскими солдатами было размещено утром 18 сентября в твиттере УВД Гомельского облисполкома. Через несколько минут сообщение было удалено, но его успели заметить. Информация об инциденте пошла в соцсети.

Начальник отдела информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов заявил БелаПАН, что данная информация — фейк.

По словам Пристромова, на территории Гомельской области на выходных не было зарегистрировано такого преступления, как групповое изнасилование.

«Мы предполагаем, что аккаунт в твиттере был взломан, и неизвестные личности разместили там информацию, не соответствующую действительности», — отметил представитель УВД

«В настоящее время во взаимодействии со службой поддержки твиттера решаем этот вопрос», — отметил Пристромов.

Некоторые ресурсы успели сделать сделать скрин твиттера УВД Гомельского облисполкома с фейковой новостью. Но эти скрины отличаются — у кого-то изнасилование совершили «трое военнослужащих», у других — «трое российских военнослужащих».





Отметим, что текст сообщения написан с несколькими грамматическими ошибками.