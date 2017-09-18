Туфли за «пиццот», вышиванка, байка а-ля медвежонок. В чем гомельские модники праздновали День города — фоторепортаж

На День города синоптики обещали Гомелю дождь и ветер, а вышло наоборот — тепло и сухо. С раннего утра центр города начал наполняться яркими красками.

Вот возрастная блондинка в розовом пончо остановилась у афиши вечно молодой Ротару. Легкий ветерок растрепал белокурые локоны поклонницы «хуторянки», и блондинка мгновенно стала на несколько лет моложе. В это время на скамейке в сквере Кирилла Туровского сухая старушка в ультрамодном плаще гладила упитанного кота. Тот щурился от удовольствия, а мы поймали себя на мысли: на улице много интересно одетых людей. Давайте посмотрим на них вместе в фотоленте Sputnik.



