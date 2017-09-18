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Туфли за «пиццот», вышиванка, байка а-ля медвежонок. В чем гомельские модники праздновали День города — фоторепортаж

  • 18 сентября 2017, 17:59
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На День города синоптики обещали Гомелю дождь и ветер, а вышло наоборот — тепло и сухо. С раннего утра центр города начал наполняться яркими красками.

Вот возрастная блондинка в розовом пончо остановилась у афиши вечно молодой Ротару. Легкий ветерок растрепал белокурые локоны поклонницы «хуторянки», и блондинка мгновенно стала на несколько лет моложе. В это время на скамейке в сквере Кирилла Туровского сухая старушка в ультрамодном плаще гладила упитанного кота. Тот щурился от удовольствия, а мы поймали себя на мысли: на улице много интересно одетых людей. Давайте посмотрим на них вместе в фотоленте Sputnik.

Марина Горбачева, 35 лет: «Блузка и юбка белорусские. Важный нюанс — блузку покупала на свое 18-летие. Сумка Tosca Blu, итальянская, из натуральной кожи. Мне ее подарили на отдыхе в Черногории. Туфли тоже итальянские, и тоже подарок. Давайте не будем озвучивать, сколько они стоят. Скажем так — больше, чем обещанная белорусам средняя зарплата».

Виктор Лебедь, 34 года: «Я работаю на одной из праздничных площадок, поэтому должен выглядеть соответствующе. На мне купленный пару лет назад костюм фабрики „Коминтерн“. Из новых вещей — очки и галстук. Очки какие-то очень модные, но я, откровенно говоря, не вникал. Купил в Питере и ношу. Галстук белорусский, понравились цвет и текстура ткани».

Галина Мустафина, 22 года: «Я собираюсь посетить фестиваль еды, оделась обычно. Cегодня на мне спокойный беж, один из моих любимых цветов. Шляпа куплена за 5 белорусских рублей в конфискате. Сумка из питерского книжного магазина „Буквоед“. Рыжие лоферы приобретены в Турции на рынке. Плащ моего любимого бренда H&М, тоже куплен в Питере».

Владимир Мазуркевич, 67 лет: «Четырнадцать лет назад переехал в Гомель с Украины. За эти годы город стал для меня родным. Сорочку, вышитую моей родной бабушкой, надеваю по праздникам. Сегодня как раз возник повод. А на груди у меня красуется боцманская дудка. Я ж в яхтклубе состою, и боцман по жизни. Еще немножко в кино снимаюсь. Так и напишите: люблю кино, женщин и порядок».

Мария Сидунович, 35 лет: «В центр города выбрались ради одного мероприятия — хотим посетить «Проходной дворик». Сейчас все деньги уходят на Филиппа и Савелия, поэтому себе одежду покупаю редко. Если что-то и появляется в моем гардеробе, то дешевое с AliExpress. Платье и кроссовки оттуда, стоят копейки. Пожалуй, самая дорогая вещь на мне — рюкзак из «Спортмастера».

Клим Андреев, 43 года: «Я оделся в стиле кэжуал, потому что работаю сегодня на фестивале городской культуры „Проходной двор“. На мне кеды, а они всегда в тренде. Купил их в магазине Eggo в начале сезона за 240 рублей. Кепи приобрел в поездке в Москву примерно за 20 рублей. К сожалению, на мне сегодня нет вещей белорусских брендов. На самом деле я очень трепетно к ним отношусь, и в моем гардеробе есть много интересной дизайнерской одежды».

Наталья Ошека, 30 лет: «На мне жилетка за 180 гривен с киевской барахолки. Платье «Твое» за 20 рублей. Кеды не помню, откуда, но тоже недорогие. В таком сочетании эти вещи надела впервые. Я журналист, и мне сегодня нужно обежать весь город. О, чуть не забыла: со мной моя любимая сумка. Ей лет десять, она белорусского производства и безупречно мне служит как футляр для фотоаппарата. А как вам брошка? Правда, прелесть. Это работа белорусских дизайнеров.

Татьяна Беляева, 36 лет: «У меня двое детей, поэтому времени на сборы практически не было. Ничего нового на мне нет. Пиджак и юбка куплены в торговом центре „Секрет“. Чье производство? Без понятия. Туфли вроде бы турецкие, долго их искала и нашла их в универмаге „Гомель“. Сама удивляюсь, почему я вся в черном. Сумка красивая и вместительная, поэтому всегда со мной».

Екатерина, 26 лет: «У кого-то День города, а у меня много работы. Я сегодня в повседневной одежде. Байка а-ля медвежонок — это подарок родственников. В ней мне всегда уютно. Синоптики прогнозировали холодную дождливую погоду, поэтому я основательно утеплилась. Теперь вижу, что зря. Ботинки «Белвест» куплены в прошлом году. Никто, кстати, не верит, что это «Белвест».

Наталья Иванишко, 47 лет: «Приехала в Гомель на День города из Злынки Брянской области. С утра было прохладно, поэтому на мне теплые вещи. Из любимых аксессуаров — ремень за 10 евро, купленный на Кипре. Может, давайте лучше об этом поговорим? Я ведь только прилетела, еще свежи воспоминания. Ремень оказался универсальным, приспособила его под ручку для сумки. Ювелирное украшение Pandora, куплено в России».

Ирина Чернышова, 31 год: «Собирались за десять минут. Важно было одеться удобно. На праздник мы вышли всей семьей, много внимания уделим ребенку. На мне кожаные брюки Zara, куплены за 35 евро в Париже. Поездку подарил муж мне на 30-летие. Кеды из интернет-магазина, были на хорошей скидке две недели назад».


Мария Амелина, Sputnik.by

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