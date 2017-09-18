MISSION7: BEAUTIFUL MAMA: первые дни проекта

Великолепная пятерка. Именно такую ассоциацию вызывают участницы проекта.

Их письма отобрали из более двухсот заявок, затем последовало личное знакомство с шестнадцатью участницами второго отборочного тура. И, наконец, пятерым женщинам досталось желанное участие в MISSION7: BEAUTIFUL MAMA.





Преодолев свою застенчивость и сомнения, мамы доверились организаторам и уже на первой совместной фотосессии стали слаженной командой. В этот момент они отложили социальные роли мам и жен, позировали перед объективом, смеялись и кокетничали. Они покорили своим обаянием и энтузиазмом команду «СЕМЕРКИ». Вопреки сложившимся традициям, мамам вручили подарки от партнеров проекта еще на стартовом этапе.









Проект MISSION7: BEAUTIFUL MAMA продлится до 15 ноября. В это время участницы будут безлимитно посещать фитнес-клуб «СЕМЕРКА»: групповые занятия с профессиональными тренерами в зале Relax, зал с современными итальянскими тренажерами и зону SPA. Русская, римская и паровая баня с аромамаслами помогут снять усталость и восстановить силы.

Правда, кроме того, чтобы получать удовольствие от занятий, мамам придется еще и соблюдать условия проекта: следить за своим питанием и не пропускать занятия. Такая дисциплина нужна, чтобы добиться реальных результатов на пути к своей красоте.









Организаторы устроили сюрприз для участниц проекта — им предоставился шанс получить тренинг по фейсбилдингу. Это специальная гимнастика для лица, которая помогает избежать морщин. Ее принцип в том, чтобы помочь нормальному кровообращению мышц лица, заставить питательные вещества поступать к коже в полном объеме.













Мы поговорили с Натальей Филипенко — одной из участниц и попросили поделиться впечатлениями о первых днях проекта:

— Великолепно! Все просто на высшем уровне! Красиво, приятно, полезно! Наконец-то появилась возможность потратить время на себя и получить удовольствие.





Важно добавить, что среди участниц проекта мало того, что отсутствует конкуренция, ведь они уже победили, попав в пятерку, но они еще успели сдружиться между собой. Они активно ведут разговоры в чате, который создали специально для этого.

Это маленькое путешествие длиной 60 дней станет отправной точкой к преображению как внутреннему, так и внешнему. Это поиск новой «себя», это вызов своим «не могу» и «не получится», это знакомство с новым телом. Редакция с интересом будет следить за проектом.