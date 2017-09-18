На красный через Советскую: в Гомеле в ДТП пострадал 20-летний пешеход
- 18 сентября 2017, 16:50
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Татьяна Заворотная, Гомельская правда
Места: Гомель (20285)
Метки: Авто (4411), Происшествия (10844)
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