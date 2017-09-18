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На красный через Советскую: в Гомеле в ДТП пострадал 20-летний пешеход

  • 18 сентября 2017, 16:50
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ДТП произошло днем 17 сентября. 20-летний пешеход перебегал дорогу по зебре на красный сигнал светофора. В результате, молодой мужчина оказался под колесами «Пежо 405», которым управлял 66-летний водитель.

Как сообщили в УГАИ УВД облисполкома, пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в областную клиническую больницу. После оказания медпомощи его отпустили домой.


Татьяна Заворотная, Гомельская правда

Места: Гомель (20285)

Метки: Авто (4411), Происшествия (10844)

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