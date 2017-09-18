В Гомеле из-за рюкзака перекрыли остановку «Улица Быховская»

Сообщения о подозрительной находке на остановке стали появляться примерно в 14.00. На место прибыли сотрудники милиции, МЧС и саперы.

Как рассказали в пресс-службе УВД облисполкома, во время проверки в рюкзаке были обнаружены продукты питания, среди которых кукуруза и помидоры.

В войсковой части 5525 пояснили, что взрывчатых веществ не было обнаружено, вызов оказался ложным. Рюкзак передан следственно-оперативной группе ОВД администрации Советского района Гомеля.



