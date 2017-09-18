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В Гомеле упавшее дерево раздавило машину

  • 18 сентября 2017, 12:31
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Происшествие произошло сегодня утром возле домов 37 и 31 по улице Свиридова (район Во-лотова). Пострадал автомобиль марки Honda Civic.










Алексаей Герасименко, Гомельская правда

Места: Гомель (20280)

Метки: Авто (4409), Происшествия (10842)

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