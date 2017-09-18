В Гомеле собирают подписи за появление полностью белорусскоязычного детского сада

В городе над Сожем обсудили состояние белорусскоязычного образования. «Центр регионального развития ГДФ» провел в рамках проекта Городских собраний ГДФ встречу для родителей, которые хотели бы, чтобы их дети учились на родном языке и посещали белорусскоязычный сад.
Своим опытом организации белорусскоязычного воспитания поделилась семья Николая Бенько и Юлии Сивец, чей трехлетний Стас в этом году так и не смог пойти в садик, где бы с ним разговаривали по-белорусски.
Николай и Юлия рассказали о том, как руководство детского сада, куда они должны были в этом году отдать своего сына, устроили так называемый опрос родителей. Выясняли, стоит ли открывать в дошкольном учреждении белорусскоязычную группу, которую инициировали родители Стаса.
«В пионеры принимают без опросов, а в садик надо собирать группу через опрос»
Прежде всего, руководители образовательного учреждения поставили условие, что группу создадут при условии, что Николай и Юлия смогут собрать в ней как минимум 19 человек. Почему именно столько — никто объяснить так и не смог. Понятно, что собрать такое количество трехлетних детишек, да еще чтобы родители имели возможность ежедневно возить их в этот садик, не получилось. Но Николай с Юлей не теряли надежды добиться белорусскоязычной группы.
Тогда чиновники от образования провели в саду «опрос». Родителям предложили анкету, через которую должны были выяснить, нужна ли в садике беларусскоязычная группа. Шесть семей инициативу поддержали, другие высказались против. Группа с белорусским языком так и не появилось.
«Когда детей принимают в пионеры или в БРСМ, никто не проводит опросов, голосования родителей или чего-то такого. Вообще ни у кого не спрашивают, хочет ли кто-то туда вступать. А как вопрос касается белорусского языка, система образования резко включает демократию», — говорит Юлия Сивец.
«Мы считаем, что детский сад с белорусским языком воспитания в Гомеле должен быть создан. А уж сделать его лучшим, элитарным дошкольным учреждением, чтобы туда стремились отдать своего ребенка жители города, мы сможем», — добавляет Николай Бенько.
Большой популярностью среди гомельчан пользуются курсы «Мова Нанова», ведущими которых именно и являются Николай и Юлия. На курсах «Мова детей», которые ведет председатель гомельского отделения ТБМ Алеся Авласевич, в общем неожиданный ни для кого аншлаг — сюда приводят своих малышей около 70 семей. Говорить по-белорусски учатся дети самых разных возрастов.
Чиновники не верят в популярность белорусского языка
Городские власти не верят, что в Гомеле есть заинтересованность в создании белорусскоязычных садов или школ.
«Чиновники из управления образования обижаются: мол, вы же говорите всем, что мы "за" белорусские сады и школы, но родителей, желающих туда отдать ребенка, нет», — говоритАлеся Авласевич.
На встрече составили соответствующее обращение о создании в городе полностью белорусскоязычного детского сада. Сейчас собирают подписи. Активисты договорились создать базу родителей, которые могли бы поучаствовать в борьбе за право воспитываться и учиться по-белорусски, и совместно координировать усилия.
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