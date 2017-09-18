Фэйк, халатность или взлом? В Сети обсуждают странные метаморфозы с твиттер-аккаунтом Гомельского УВД

Сегодня в официальном твиттере УВД Гомельского облисполкома появилась информация, которая могла бы породить сенсацию национального масштаба. Однако почти мгновенно она была удалена.

А в СМИ начали приходить сообщения о том, что по Сети разгуливает некая фэйковая картинка, сделанная в фотошопе.

Но — по порядку.

Сегодня утром, в 10 часов 38 минут, в официальном твиттере Гомельского УВД появилась запись с хештегом #gomel, в которой, с грамматическими ошибками, сообщалось, что оперативники задержали троих военнослужащих за изнасилование несовершеннолетней жительницы Гомельской области.





Практически сразу (не позднее, чем через 9 минут после появления), запись была удалена.

Новый поворот в сюжете появился, когда материал на тему опубликовало издание «Наша Ніва».

Оно, в частности, утверждает, что по Интернету распространяется «фэйк» от лица Гомельского УВД: картинка, сделанная в фотошопе, изображающая скрин с официального аккаунта правоохранителей. Так вот, на этой картинке изображено сообщение о задержании троих насильников-военных, но... Но с важной деталью: в сообщении, приводимом «Нашей Нівой» утверждается, что в Беларуси за изнасилование задержаны трое военнослужащих российской армии!





Очень может быть, что картинка, изображающая пост об изнасиловании жительницы Гомельской области именно российскими военнослужащими, действительно — фэйковая и такой записи в твиттере не было.

Однако то, что запись об инциденте, с теми же ошибками и в том же аккаунте, но без упоминания россиян, была, можно доказать. Например, лента Twitter по хештагу #gomel, где и появился пост, если ее не обновлять, сохраняет сам пост и даже продолжает отсчитывать время с момента его появления. А чтобы избежать обвинений в применении фотошопа, мы сняли саму ленту на видео и для убедительности слегка ее в разные стороны покрутили.

Что происходит с твиттером Гомельского УВД или вокруг него, таким образом, остается неясным. Возможно, последует какой-то официальный комментарий. А, возможно, и не последует...

Пресс-секретарь МВД Константин Шалькевич сообщил «Нашей Нiве», что будет проведена проверка «с целью выяснить, кто этим занимается и кому выгодно распространять информацию от имени МВД».