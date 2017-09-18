На гомельчанина завели уголовное дело за избиение матери, он утверждает, что — за политику

Житель Гомеля Геннадий Падольницкий — инвалид второй группы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Его обвиняют в «нанесении менее тяжких телесных повреждений» собственной матери, заведено уголовное дело. Однако сам житель Гомеля утверждает, что ничего ей не делал.

— Ее привезли в больницу, никаких побоев, ничего у нее нет. Только старая рана на ноге. Моя мать получила травму еще в прошлом году, это повреждение ноги. Она ударилась о бордюр и ей делали операцию. Вот из-за этого меня сделали бандитом. В постановлении есть, что я ее бил руками и ногами. Посмотрите на меня и на мою мать. Что было бы, если бы я кого-то ударил?, — изложил свою версию мужчина в комментарии Радио «Рацыя».

Правозащитник Алесь Евсеенко, в свою очередь, утверждает, что преследование Падольницкого — политически мотивировано. Он заявляет, что подозреваемый — член инициативы «Народный контроль», занимающейся борьбой за права собственников.