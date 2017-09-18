То дождь, то ветер. Погода в Гомеле на неделю

Погода на этой неделе будет непостоянной: то солнце, то ветер, то дожди, то грозы.

В начале недели синоптики предупреждают о сильном ветре — до 18 м/с. Но несмотря на порывистый ветер, на улице будет ясно и солнечно: воздух прогреется до +21°С.

В начале второй декады сентября Гомель накроют дожди и грозы. В среду температура снизится до +17°С, но уже на следующий день столбик термометра вновь достигнет +22°С.