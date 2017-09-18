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То дождь, то ветер. Погода в Гомеле на неделю

  • 18 сентября 2017, 09:35
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Погода на этой неделе будет непостоянной: то солнце, то ветер, то дожди, то грозы.

В начале недели синоптики предупреждают о сильном ветре — до 18 м/с. Но несмотря на порывистый ветер, на улице будет ясно и солнечно: воздух прогреется до +21°С.

В начале второй декады сентября Гомель накроют дожди и грозы. В среду температура снизится до +17°С, но уже на следующий день столбик термометра вновь достигнет +22°С.


gomel.today

Места: Гомель (20280)

Метки: Погода (1675), Главное (5321)

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