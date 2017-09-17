Под Липецком в ДТП погибла семья с двухлетним ребенком, которая возвращалась в Гомель

Страшная авария произошла утром в субботу в Липецком районе России, на месте ДТП работают сотрудники полиции, сообщила пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.

Трагедия произошла на автодороге Липецк — Елец в районе населенного пункта Частая Дубрава. По неустановленной причине столкнулись автомобили «Лада-Калина» и «Мазда». В результате ДТП водитель и пассажир первой машины, а также двухлетний ребенок, погибли.

Во втором автомобиле пострадали три человека — водитель и два пассажира. Их госпитализировали в медицинское учреждение. На месте аварии работают специалисты и устанавливают обстоятельства произошедшего.





«По предварительным данным погибла семья белорусов. Тела находятся в морге в Ельце, там уже находятся и родственники (погибших — Sputnik)», — рассказал старший советник, руководитель консульского отдела посольства РБ в РФ Владимир Шорохов.

Он также отметил, что семья якобы переезжала из Уфы на родину, в Гомель.





На месте аварии работали сотрудники ГУ МЧС России по Липецкой области. На фотоснимке ведомства с места ДТП видно, что «Лада-Калина» получила серьезные механические повреждения и в результате аварии перевернулась.



