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Под Липецком в ДТП погибла семья с двухлетним ребенком, которая возвращалась в Гомель

  • 17 сентября 2017, 15:26
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Страшная авария произошла утром в субботу в Липецком районе России, на месте ДТП работают сотрудники полиции, сообщила пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.

Трагедия произошла на автодороге Липецк — Елец в районе населенного пункта Частая Дубрава. По неустановленной причине столкнулись автомобили «Лада-Калина» и «Мазда». В результате ДТП водитель и пассажир первой машины, а также двухлетний ребенок, погибли.

Во втором автомобиле пострадали три человека — водитель и два пассажира. Их госпитализировали в медицинское учреждение. На месте аварии работают специалисты и устанавливают обстоятельства произошедшего.


«По предварительным данным погибла семья белорусов. Тела находятся в морге в Ельце, там уже находятся и родственники (погибших — Sputnik)», — рассказал старший советник, руководитель консульского отдела посольства РБ в РФ Владимир Шорохов.

Он также отметил, что семья якобы переезжала из Уфы на родину, в Гомель.


На месте аварии работали сотрудники ГУ МЧС России по Липецкой области. На фотоснимке ведомства с места ДТП видно, что «Лада-Калина» получила серьезные механические повреждения и в результате аварии перевернулась.



Sputnik.by
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Места: Липецк (4), Гомель (20272)

Метки: Авто (4406), Происшествия (10835)

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