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Ночь города. Праздник с заходом солнца (фоторепортаж)

  • 17 сентября 2017, 12:11
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Праздничное открытие, школа барабанщиков, духовые оркестры, гонки на тележках, ярмарки, мастер-классы, выставка мотоциклов, фестиваль еды «Good food» и выступления экстремальщиков — так гомельчане праздновали День Рождение Гомеля. Но и с заходом солнца жизнь в городе не остановилась.

Корреспондент «Сильных Новостей» прошёл по следу самых шумных тусовок города.

Смотрите наш фотоотчёт.






































Наташа Яшина, фото автора, gomel.today
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Места: Гомель (20272)

Метки: Афиша (1622), Главное (5316)

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