Сбил девушку и уехал: в Гомеле разыскивают свидетелей аварии на Б.Царикова

22 августа примерно в 17.20 неизвестный водитель сбил девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Автомобиль, предположительно «ВАЗ-2109» белого цвета, ехал по улице Б.Царикова со стороны пр-та Космонавтов в направлении ул. 8-я Иногородняя. Девушка переходила дорогу в районе перекрестка Б.Царикова — 8-я Иногородняя, когда ее сбила машина.

Водитель с места аварии скрылся.

Если вы стали свидетелем происшествия, просьба позвонить по телефонам 68-40-84, 68-35-07, 68-44-44 в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.