Программисты из Гомеля рисуют электронную карту нашего города

«В 2008 году на электронной карте Гомеля были только главные улицы. Первым делом обозначил памятник В. И. Ленину и взялся рисовать отдельные дома и целые микрорайоны», — программист из Гомеля Константин Судиловский рассказывает о том, с чего начиналось его увлечение картографией, основанное не на больших деньгах, а на чистом энтузиазме.

Раз не первый, так второй

Константин — один из активных участников проекта электронной карты мира под названием OpenStreetMap. Почти уже 10 лет программист прорисовывает Гомель в интернете.

— OSM — карта мира, созданная энтузиастами во всемирной паутине 13 лет назад. Этот проект имеет британские корни. Но со временем он стал популярен во всей Европе и США, — рассказал историю возникновения проекта его участник. — В Беларуси тоже есть сообщество единомышленников. Среди нас много программистов.

В 2008 году минчанин под ником wildMan уже обозначил главные улицы Гомеля. Но на тот момент не было ни дворовых проездов, ни домов. Год спустя Константин тоже стал «возводить» в виртуальной реальности город над Сожем:

— Жил в микрорайоне Сельмашевский. Начал с прорисовки здешних многоэтажек. Распечатывал полупустую карту OSM и с листами бумаги несколько месяцев колесил на велосипеде по району. Помечал номера домов. Затем в специальной программе переносил данные на карту. Со временем переключился на когда-то новые микрорайоны №№ 17 и 18.

Интересно, что программа, которой пользуется Константин, хранит всю историю создания онлайн-карты Гомеля. Можно увидеть, что недавно в микрорайоне № 17 мой собеседник обозначил новый торговый объект и время его работы.

— В командировках и на отдыхе в Италии, Черногории, Греции пользовался картами OSM. Карты Беларуси и Греции качественно одинаковые, — сравнил гомельчанин. — Наш город в достаточной степени прорисован, но всё же есть над чем работать. Открываются новые магазины, появляются парковки. Слежу за новостями, чтобы быть в курсе событий. Если узнаю, что улицы переименовывают, вношу исправления.

Такие же карты, как у OSM, есть у компаний Google и «Яндекс». Именно ими многие жители областного центра пользуются при поиске нужного адреса и прокладке маршрута.

Любая карта никогда не бывает доработана полностью. Все города растут вширь и ввысь: появляются новые здания, дороги и другие объекты. Сейчас на карте Гомеля есть контуры почти всех домов и улиц. Однако много организаций всё ещё не отмечены или о них отсутствует дополнительная информация. Например, время работы некоторых заведений общепита. Пока ещё недостаточно прорисованы дворы, детские площадки, пешеходные дорожки. Одним словом, перспективный проект ждёт энтузиастов!





— Со временем кто-то нарисовал собственный дом, кто-то завод, где работает, а кто-то свой микрорайон, — перечислил этапы прорисовки областного центра программист. — Примерно три года назад пользователь под ником «Горгаз» начал «отстраивать» частные жилые дома. Поначалу они были неровными. Но активисты сообщества подсказали, как правильно выровнять эти объекты. В том числе благодаря и «Горгазу», на карте города уже обозначены многие дома и даже деревни Гомельской области.

Кстати, если у новичка появляются вопросы по заполнению электронной карты, а их не избежать, можно обратиться к энтузиастам-картографам в чатах или даже съездить на тематическую встречу сообщества в Минск.

Посадил дерево, нарисовал дом

Внести корректировки может каждый. Для этого нужен компьютер, куда для удобства устанавливается специальная программа. Но можно использовать и онлайн-редактор. В нём открывается бесплатный спутниковый снимок Гомеля. Его предоставляет пользователям сервис OSM. Поверх изображения отмечаются объекты. Изменения и дополнения, внесённые пользователями, сохраняются на сервере и отображаются в нарисованной карте. Позже её можно загрузить на смартфон, компьютер, чтобы пользоваться для прокладки маршрута, поиска адреса и другого. К примеру, программы для операционной системы Android и смартфонов iPhone, приложения MAPS.ME и программы OsmAnd используют для навигации онлайн-карты OSM.





Спутниковые снимки — не единственный источник данных. Для прорисовки дорог и тропинок часто используются GPS-треки, а для обозначения магазинов — панорамные снимки «Яндекса».

— Одни энтузиасты рисуют карты для Google, вторые для «Яндекса», третьи — для OSM. У «Яндекса» всё то, что ты сделал в Народной карте, принадлежит не автору, а самой компании. А вот карты OSM могут свободно использоваться бизнесом под открытой лицензией. В Дублине карты Google помогали вблизи места моего нахождения найти остановку и успеть на автобус, — пояснил Константин. — Карты OSM популярны среди туристов и велосипедистов. Поскольку на них отмечаются второстепенные моменты: тропинки, дорожки из гравия и так далее. К примеру, ребята за рубежом оперативно прорисовывали карты мест, где случались масштабные природные бедствия: землетрясение на Гаити в 2010 году и в Непале в 2013-м. Именно отсутствие картографических данных осложняло там работу спасателей и других служб.





Все электронные карты защищаются от плагиата. Для этого в них предусмотрены сюрпризы, так называемые «закладки». На гугловской карте Великобритании среди голого поля отмечен несуществующий город Арглтон. Вполне возможно, утверждает Константин, эта неточность специально допущена для вычисления любителей копирования.

Коллеги по хобби

Приложил руку к карте проекта OSM и коллега Константина — Андрей Логвиненко. Оба программиста работают в одной из ИТ-компаний в Гомеле. А в целом количество энтузиастов по всей Беларуси исчисляется тысячами.





— Живу в микрорайоне № 18. На карте добавлял проезды во дворах, корректировал контуры некоторых домов. Видел, что Костя активно «возводит» мой микрорайон. Поэтому первопроходцем себя не ощущаю, — вспоминает Андрей. — На первых этапах около 100 человек вносили правки. На данный момент на карте Гомеля участниками проекта OSM уже многое сделано. Сейчас трудно представить, что раньше была проблема: в районе мы искали дом по его номеру, а через дорогу стояло здание с такой же цифрой. Позже появилась привязка к конкретной улице.





В настоящее время электронные карты активно развиваются, подчёркивает Андрей:

— Возможно, со временем графически станут обозначаться новые слои — подземные. Или вообще будут активно расставляться геометки на домах. Тогда реально ориентироваться не по электронной карте, а с помощью дополненной реальности. Чтобы двигаться в нужную сторону, достаточно будет смотреть на местность через дисплей смартфона. Ребята в Москве этой темой занимаются. Думаю, в ближайшие годы навигационные сервисы будут развиваться в этом направлении.

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В обозримом будущем на смену электронным картам, возможно, придут ещё более продвинутые технологии. Но большое дело всегда начинается с малого. День за днём энтузиасты сохраняют в интернете историю развития Гомеля и изменяют жизнь миллионов людей к лучшему.