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В Минской области Audi врезалось в фуру с номерами гомельского региона — водитель легковушки погиб

  • 17 сентября 2017, 09:34
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Вечером 15 сентября на реконструируемом участке трассы М6 неподалеку от Воложина произошла серьезная авария — столкнулись легковой автомобиль и фура.

ДТП случилось на отрезке шоссе, где движение встречных потоков организовано по соседним полосам (по одной полосе в каждом направлении).


Как сообщает abw.by со ссылкой на АвтоГродно, на Audi был номер гродненского региона, на грузовике — Гомельского. По неподтвержденной информации, причиной аварии стал выезд Audi на встречную полосу. Ее водитель пытался заквершить обгон и не успел, столкнувшись со встречной фурой.

По информации МЧС, водитель легкового авто скончался, два его пассажира доставлены в больницу.


naviny.by
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Места: Гомель (20268), Минск (5347), Гродно (553)

Метки: Авто (4402), Происшествия (10832)

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