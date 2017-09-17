В Минской области Audi врезалось в фуру с номерами гомельского региона — водитель легковушки погиб

Вечером 15 сентября на реконструируемом участке трассы М6 неподалеку от Воложина произошла серьезная авария — столкнулись легковой автомобиль и фура.

ДТП случилось на отрезке шоссе, где движение встречных потоков организовано по соседним полосам (по одной полосе в каждом направлении).





Как сообщает abw.by со ссылкой на АвтоГродно, на Audi был номер гродненского региона, на грузовике — Гомельского. По неподтвержденной информации, причиной аварии стал выезд Audi на встречную полосу. Ее водитель пытался заквершить обгон и не успел, столкнувшись со встречной фурой.

По информации МЧС, водитель легкового авто скончался, два его пассажира доставлены в больницу.