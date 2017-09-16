Суд вынес приговор по делу о лаборатории по производству амфетамина

Лаборатория была оборудована в подвале частного дома в Новобелицком районе областного центра. По версии следствия, для изготовления наркотиков были куплены колбы, реактивы, противогазы и множество других предметов.

Задержали гомельчанина, а также двух его приятелей, в начале этого года. При обыске лаборатории милиционеры нашли и изъяли 19 бутылок с уксусной кислотой, стеклянные колбы, электроплитку, керамическую лампу, вытяжку, респираторы, маски для безопасной работы с химическими веществами, канистры с прекурсорами.





Однако это не весь улов правоохранителей. Остальную часть лаборатории милиционеры нашли в тайнике, который фигуранты дела организовали внутри сложенного ровными рядами белого кирпича, заваленного обрезками ДВП. В черном пакете хранились электронные весы, лакмусовые бумажки, серная кислота, разрезанная на дозы фольга, иные необходимые для изготовления наркотика ингредиенты. В одной из комнат дома нашли и готовый амфетамин — более 20 граммов.





14 сентября обвиняемые выступили с последним словом. Они попросили у родственников прощение за неудобства. 15 сентября суд Новобелицкого района Гомеля вынес приговор. За изготовление, хранение, перевозку и незаконный сбыт особо опасного психотропного вещества, а также за незаконное перемещение через госграницу прекурсоров наркотических средств 35-летний гомельчанин приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.





Его 33-летний приятель получил 10 лет лишения свободы в колонии особого режима с конфискацией имущества за приобретение, хранение и сбыт амфетамина. Третий фигурант уголовного дела, 38-летний гомельчанин, осужден на 10 лет лишения свободы в колонии усиленного режима без конфискации имущества за предоставление помещения для лаборатории, а также покупку запрещенного вещество с целью сбыта, его хранение и перевозку.





Приговор в законную силу не вступил. Может быть обжалован и опротестован.



