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Фоторепортаж: Гомель празднует день города

  • 16 сентября 2017, 15:22
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Большой фотоотчет с праздника от нашего корреспондента.



































Фото – Наталья Ошека, gomel.today
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Места: Гомель (20266)

Метки: Афиша (1621)

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