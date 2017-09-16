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Фотофакт: в сквере имени Андрея Громыко после реконструкции заработал фонтан

  • 16 сентября 2017, 13:17
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Фото – Анна Пащенко, Гомельские ведомости
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