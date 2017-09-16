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Открытие Дня города – музыкально-театрализованный пролог «Гомель юбилейный»

  • 16 сентября 2017, 12:36
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Гомельская правда
Стройка 15/09 - 17/09:

Места: Гомель (20266)

Метки: Афиша (1621)

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