«Легенды старого Лодочника». Праздничным танцевальным шоу в Гомеле начали отмечать День города

С масштабной постановки, в которой задействовали несколько сотен человек, 15 сентября в гомельском цирке дали старт празднованию 875-летия Гомеля.

Кроме хореографических номеров, зрителей увидели сражения рыцарей, световое представление, акробатические номера и встреча с «первым гомельчанином», основополжником города.











































