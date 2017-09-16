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«Легенды старого Лодочника». Праздничным танцевальным шоу в Гомеле начали отмечать День города

  • 16 сентября 2017, 11:32
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С масштабной постановки, в которой задействовали несколько сотен человек, 15 сентября в гомельском цирке дали старт празднованию 875-летия Гомеля.

Кроме хореографических номеров, зрителей увидели сражения рыцарей, световое представление, акробатические номера и встреча с «первым гомельчанином», основополжником города.













Иван Яриванович, TUT.BY
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Места: Гомель (20266)

Метки: Афиша (1621)

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