Жители улицы Кожара: «Мы здесь живем и мы решаем, что сохранять»

«Наш сквер». Так называют его жители улицы Кожара. С деревьями, которые в течение более 40 лет подсаживались трижды. С аккуратной лужайкой с уже скошенной между ними травой. С «паутиной» пешеходных дорожек вдоль и поперек. С урнами без скамеек в разных укромных и не очень местах. Все это согласно новому генплану — территория «жилой многоквартирной застройки».

Микрорайон «Старый аэродром»





СЕГОДНЯ ЕЩЕ ЕСТЬ. ЗАВТРА МОЖЕТ НЕ БЫТЬ





Участок на улице Советской — улице Кожара

Центральный район города Гомеля. Микрорайон «Старый аэродром». Квартал в границах улиц ул. Советская — ул. Кожара — ул. Юбилейная — ул. Головацкого (на территории расположено 25 многоквартирных жилых домов). Предназначенный под застройку так называемый «сквер» является нашим любимым местом отдыха. Большинство деревьев попадает в «пятно» застройки, десятки будут уничтожены?





Предыдущим генеральным планом города Гомеля участок на пересечении улицы Советской и улицы Кожара рассматривался исключительно как зона «озеленения общего пользования». Он был свободен от застройки. Архитектурно-планировочной концепцией, предлагаемой нам сегодня, предусмотрено, что находящиеся на его территории «зеленые насаждения будут максимально сохранены». Это невозможно.





Одна из печальных тенденций последних лет, зеленые зоны утрачивают свою неприкосновенность. Изменяется их «территориальный статус», они отдаются под «уплотнительную застройку». Конфликты между городскими властями, местными жителями и застройщиками запрограммированы заранее. Компенсационные посадки новых деревьев... Они предусмотрены, но далеко не всегда там, где рубят.





Подрастающему поколению негде гулять, в квартале нет современных детских городков, спортивных площадок, свободного пространства вне дворов. То, что «оборудовано» — жалкое подобие «комфорта». Многие деревья посажены самими жителями более 40-ка лет назад, при заселении домов в начале 70-х годов прошлого века. В семейных альбомах хранятся фотографии субботников по благоустройству.





Согласно действующему генеральному плану Гомеля, утвержденному Указом Президента Республики Беларусь № 453 от 14 декабря 2016 года (смотрите карту на сайте Гомельского горисполкома по ссылке), территория для проектируемого объекта сегодня является зоной «жилой многоквартирной застройки» со встроено-пристроенными объектами культурно-бытового и социального обслуживания.





6-секционный 11-14 этажный жилой дом (300 квартир) может быть обеспечен въездом-выездом с ул. Кожара. На придомовой и домовой территории возможно размещение автопарковки на 129 машино-мест. Комфорт для жителей дома будет включать изолированные выходы из подъездов на огражденную придомовую территорию, детскую площадку, спортивную площадку и площадку для отдыха.





ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ архитектурно-планировочной концепции объекта строительства: «Многоквартирный жилой дом в районе гостиницы „Турист“ по улице Советской в городе Гомеле»

Общественное обсуждение проводятся с 11 сентября по 5 октября 2017 года. Ознакомиться с проектом строительства можно в Администрации Центрального района г. Гомеля. Внести свои письменные замечания и предложения можно, придя в Администрацию и бросив замечания и предложения в ящик для голосования на 1-м этаже. Или оправить письмо (ул. Билецкого, д.10, 1-й этаж, Администрация Центрального района г. Гомеля, 246050, г. Гомель). Или послать свое электронное обращение на адрес электронной почты Администрации — oir.cenadm@mail.ru.





Информацию (извещение) о проведении общественного обсуждения организатор (Администрация Центрального района г. Гомеля) разместил в разное время в 3-х разных местах: в глобальной компьютерной сети Интернет — на своем официальном сайте (раздел «Новости района», 24 августа), в средстве массовой информации — городской газете «Гомельские ведомости» (№ 100, страница 3, 29 августа), на досках объявлений у подъездов жилых домов (в границах квартала, 14 сентября).





Письменные замечания и предложения граждан (Для личного участия в общественном обсуждении)









Местные власти холодны и беспристрастны. Они сами принимают решения, превращают «зеленые зоны» в «жилые дома». Нам позволяют поучаствовать в представлении «Общественное обсуждение». Наши отдельные эмоции и наши коллективные пожелания в расчет не очень-то и берутся. Чистый прагматизм: «Соответствует. Не соответствует требованиям». Но мы все-таки поборемся...