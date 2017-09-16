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Жители улицы Кожара: «Мы здесь живем и мы решаем, что сохранять»

  • 16 сентября 2017, 10:31
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«Наш сквер». Так называют его жители улицы Кожара. С деревьями, которые в течение более 40 лет подсаживались трижды. С аккуратной лужайкой с уже скошенной между ними травой. С «паутиной» пешеходных дорожек вдоль и поперек. С урнами без скамеек в разных укромных и не очень местах. Все это согласно новому генплану — территория «жилой многоквартирной застройки».

Микрорайон «Старый аэродром»


СЕГОДНЯ ЕЩЕ ЕСТЬ. ЗАВТРА МОЖЕТ НЕ БЫТЬ


Участок на улице Советской — улице Кожара

Центральный район города Гомеля. Микрорайон «Старый аэродром». Квартал в границах улиц ул. Советская — ул. Кожара — ул. Юбилейная — ул. Головацкого (на территории расположено 25 многоквартирных жилых домов). Предназначенный под застройку так называемый «сквер» является нашим любимым местом отдыха. Большинство деревьев попадает в «пятно» застройки, десятки будут уничтожены?

Еще «зеленый уголок» у гостиницы «Турист»

Предыдущим генеральным планом города Гомеля участок на пересечении улицы Советской и улицы Кожара рассматривался исключительно как зона «озеленения общего пользования». Он был свободен от застройки. Архитектурно-планировочной концепцией, предлагаемой нам сегодня, предусмотрено, что находящиеся на его территории «зеленые насаждения будут максимально сохранены». Это невозможно.

Сегодня — «наш сквер»: деревья, дорожки, газоны...

Одна из печальных тенденций последних лет, зеленые зоны утрачивают свою неприкосновенность. Изменяется их «территориальный статус», они отдаются под «уплотнительную застройку». Конфликты между городскими властями, местными жителями и застройщиками запрограммированы заранее. Компенсационные посадки новых деревьев... Они предусмотрены, но далеко не всегда там, где рубят.

Кто примет решение «подрубить корни нашей жизни»?

Подрастающему поколению негде гулять, в квартале нет современных детских городков, спортивных площадок, свободного пространства вне дворов. То, что «оборудовано» — жалкое подобие «комфорта». Многие деревья посажены самими жителями более 40-ка лет назад, при заселении домов в начале 70-х годов прошлого века. В семейных альбомах хранятся фотографии субботников по благоустройству.

Завтра — зона «жилой многоквартирной застройки»?

Согласно действующему генеральному плану Гомеля, утвержденному Указом Президента Республики Беларусь № 453 от 14 декабря 2016 года (смотрите карту на сайте Гомельского горисполкома по ссылке), территория для проектируемого объекта сегодня является зоной «жилой многоквартирной застройки» со встроено-пристроенными объектами культурно-бытового и социального обслуживания.

11-14 этажный дом с огражденной придомовой территорией?

6-секционный 11-14 этажный жилой дом (300 квартир) может быть обеспечен въездом-выездом с ул. Кожара. На придомовой и домовой территории возможно размещение автопарковки на 129 машино-мест. Комфорт для жителей дома будет включать изолированные выходы из подъездов на огражденную придомовую территорию, детскую площадку, спортивную площадку и площадку для отдыха.


ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ архитектурно-планировочной концепции объекта строительства: «Многоквартирный жилой дом в районе гостиницы „Турист“ по улице Советской в городе Гомеле»

Общественное обсуждение проводятся с 11 сентября по 5 октября 2017 года. Ознакомиться с проектом строительства можно в Администрации Центрального района г. Гомеля. Внести свои письменные замечания и предложения можно, придя в Администрацию и бросив замечания и предложения в ящик для голосования на 1-м этаже. Или оправить письмо (ул. Билецкого, д.10, 1-й этаж, Администрация Центрального района г. Гомеля, 246050, г. Гомель). Или послать свое электронное обращение на адрес электронной почты Администрации — oir.cenadm@mail.ru.


Информацию (извещение) о проведении общественного обсуждения организатор (Администрация Центрального района г. Гомеля) разместил в разное время в 3-х разных местах: в глобальной компьютерной сети Интернет — на своем официальном сайте (раздел «Новости района», 24 августа), в средстве массовой информации — городской газете «Гомельские ведомости» (№ 100, страница 3, 29 августа), на досках объявлений у подъездов жилых домов (в границах квартала, 14 сентября).


Письменные замечания и предложения граждан (Для личного участия в общественном обсуждении)



Местные власти холодны и беспристрастны. Они сами принимают решения, превращают «зеленые зоны» в «жилые дома». Нам позволяют поучаствовать в представлении «Общественное обсуждение». Наши отдельные эмоции и наши коллективные пожелания в расчет не очень-то и берутся. Чистый прагматизм: «Соответствует. Не соответствует требованиям». Но мы все-таки поборемся...


Андрей АКСЁНОВ, «Наш Дом», фото автора, gomel.today
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Места: Гомель (20266)

Метки: Гражданское общество (1763)

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