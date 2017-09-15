Свадьба в День города: 56 влюбленных пар распишутся в Гомеле

Город потопает в музыке, а молодожёны — в бесконечных «горько». Для 56 пар влюблённых в день празднования 875 годовщины нашего города прозвучит вальс Мендельсона.

В Доме гражданских обрядов зарегистрирует свои отношения 21 пара. В ЗАГСе администрации Советского района в свадебном вальсе закружатся 9 пар самых счастливых влюблённых. В отделе ЗАГС администрации Железнодорожного района скрепят свой союз подписями 9 пар, Центрального — 7. В ЗАГСе администрации Новобелицкого района обменяются кольцами 10 пар молодых людей. Кроме того сегодня там пройдёт акция «Три поцелуя, три свадьбы, три жизни», которая объединит сразу несколько поколений — вместе с молодожёнами будут чествовать и их родителей, которые в этом году отпраздновали «красивые» даты совместной жизни.