Он — директор фирмы, она — учитель. В убийстве мужчины в Гомеле подозревается его жена

Драму, произошедшую в этом частном секторе Гомеля сегодня обсуждают вся округа. Взрослая дочь приехала в родительский дом и обнаружила там тело отца. Оказалось, его убили еще два дня назад. При этом мать девушки все это время была дома.

Этот дом (фото не публикуем по этическим причинам) заметно выделяется своей ухоженностью. Новый фасад, аккуратный забор, недавно надстроенный второй этаж. Но, то, что произошло внутри, до сих пор не укладывается в голове ни у следователей, ни у соседей, ни у знакомых семьи.

«Она приехала и говорит: мама, а что с папой? А та отвечает: с папой все хорошо! А как же хорошо, когда он лежит мертвый? Ох, как же дочка, бедная, кричала! Когда уже все обнаружили, я хотела зайти, но врач «скорой» мне сказал, что лучше не надо. Я еще спросила, а что там, все так ужасно? А он говорит: «Да нет, наоборот, она даже все убрала дома и помыла, но лучше не ходите. Уж не знаю, что там. Говорят, что лицо у него было изуродовано», — сообщает соседка. Женщина просит не называть ее имени.

Семья, в которой случилось непоправимое, характеризовалась как исключительно положительная. Муж — генеральный директор фирмы, занимающиеся строительством и грузоперевозками. Жена — учитель иностранного языка в одной из гомельских школ. Взрослая дочь, которая проживала отдельно.

На улице особой дружбы Анна* и Сергей* ни с кем не водили, но, говорят соседи, со всеми были в хороших отношениях.

— Не слышали никогда, чтобы они ругались или какие скандалы у них были. Две недели назад только с отдыха вернулись то ли в Арабских Эмиратах были, то ли на Карибских островах. Недавно он машину себе новую купил, джип. Еще номер у него на ней крутой был. В общем, самостоятельный мужчина, — рассказывает сосед.

— Да, Сергей вообще золото! Классный мужик. Это был самый лучший мужчина на нашей улице. Интеллигентный, воспитанный, культурный. Аню всегда на работу и с работы возил, — дополняет мужчину супруга.

Про Анну отзывы на улице неоднозначные. Соседи говорят, что лет десять назад у женщины были проблемы с алкоголем. Впрочем, пьяной на улице ее никто не видел. Хотя странности за ней замечали. Говорят, иногда выглядела рассеянной и отрешенной.

Пенсионерка Татьяна Степановна из дома напротив рассказывает:

— Вчера, вижу, скорая подъехала. Потом гляжу — милиция. Соседка говорит: «Сергея убили». Потом столько машин было, столько начальства всякого!





Как сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова, Следственным управлением возбуждено уголовное дело по факту убийства 51-летнего жителя Гомеля, тело которого обнаружила 14 сентября дочь погибшего. По подозрению в совершении преступления задержана его супруга 1967 года рождения. Устанавливаются обстоятельства и мотив преступления.

В школе, где Анна преподавала 18 лет, женщину характеризуют положительно. Известно, что в понедельник ее на рабочем месте не было — у нее был методический день. Во вторник она попросила отгул, так как неважно себя чувствовала и собиралась пойти к врачу. Коллега и близкая приятельница до сих пор не верит в происходящее:

— Мы знали и ее, и Сергея. Это непостижимо. Этого просто не может быть. Вы не представляете, какая это была идеальная семья и Аня была идеальная жена. Она всегда говорила, что мужа надо поддерживать и помогать, что бы ни произошло.

* Имена изменены.