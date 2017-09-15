35 коров нелегально пытались пересечь границу

14 сентября в 01.00 на автодороге «Кобрин — Гомель — граница РФ» сотрудники взвода ОТРЗ Добрушского РОВД остановили автомобиль «Вольво F12» с полуприцепом «Шмитц S01», в котором обнаружили 35 коров и бычков стоимостью 24 549 белорусских рублей.

Вместе с водителем в автомобиле ехал владелец животных, индивидуальный предприниматель из Кобрина, который пояснил, что закупал коров у населения Брестской области для продажи. При этом ветеринарного сертификата и каких-либо документов, подтверждающих легальность приобретения животных, мужчина не предоставил. Показал товарно-транспортную накладную, где пунктом передачи животных указана деревня Тереховка: там его якобы должен был ждать грузополучатель из Санкт-Петербурга.

Как рассказал старший оперуполномоченный группы БЭП Добрушского РОВД майор милиции Павел Чекмарёв, к моменту задержания автомобиль проехал все повороты на Тереховку, что и навело сотрудников РОВД на мысль о другом пункте назначения фуры — Российской Федерации.

За нарушение правил торговли в отношении предпринимателя составлен административный протокол по ч.4 ст.12.17 КоАП Беларуси. Ему грозит штраф до 50 базовых величин. Судьбу скота решит суд.