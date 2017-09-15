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Ярмарки сельхозпродукции начинают работу с 15 сентября

  • 15 сентября 2017, 15:37
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С 15 сентября в Гомеле начнутся постоянно действующие региональные ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции, потребительских товаров, изделий народных промыслов. Об этом сообщили в управлении торговли и услуг Гомельского горисполкома.

В работе ярмарок примут участие физические лица, торговые организации города, сельскохозяйственные предприятия, рыбоводческие хозяйства, предприятия перерабатывающей промышленности, а также потребительской кооперации.

Торговля разверётся на следующих площадках города:

Железнодорожный район г. Гомеля:

  • площадка в районе рынка «Торговые ряды «Юбилейные» открытого акционерного общества «Комплекс-партнер» по ул. Юбилейной, д. 10а;
  • парковочная площадка в торце магазина «Экономмаркет» по ул. П. Бровки, д. 45;
  • территория рынка «Заводской» открытого акционерного общества «Комплекс-партнер» по ул. Царикова, д. 1;
  • площадка в районе остановки общественного транспорта «Универсам «Сельмашевский» по ул. Дворникова;
  • территория рынка Костюковского филиала торгового унитарного предприятия «Гомельский центральный рынок» по ул. Басенкова, 9.

Советский район г. Гомеля:

  • парковочная площадка в районе магазина «МАРТ ИНН» иностранного общества с ограниченной ответственностью «МАРТ ИНН ФУД» по ул. Барыкина, д. 143;
  • площадка в районе магазина «Мир техники» по ул. 60 лет СССР, 14;
  • парковочная площадка в районе торгового дома «Энергетик», микрорайон «Энергетиков», 8;
  • парковочный карман у центрального входа в универсальный всесезонный каток по проспекту Речицкий, д. 109;
  • площадка в районе домов №№ 105, 107 по ул. Быховской (дворовая территория магазина «Доброном»).

Центральный район г. Гомеля:

  • парковочная площадка перед универсальным магазином № 2 «Кленковский» открытого акционерного общества «Табаквинторг» по ул. Макаенка, д. 27, корп. 3;
  • парковочная площадка в районе дома № 127а по ул. Мазурова;
  • парковочная площадка в районе домов № 47 и №№ 91-95 по ул. Свиридова.

Новобелицкий район г. Гомеля:

  • в районе зоны отдыха «Пруды» по ул. Ильича.

Период работы площадок определен: с 15 сентября по 30 ноября 2017 года.

Режим работы ярмарок: с 09.00 до 19.00 час.


Дмитрий Чернявский, Гомельские ведомости
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Места: Гомель (20260)

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