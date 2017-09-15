Это твой шанс пересесть на велосипед. Движение «ВелоГомель» готовит насыщенную Неделю без автомобилей

Европейскую неделю мобильности — 2017, которая пройдёт с 16 по 22 сентября собирается активно поддержать и общественное движение «ВелоГомель».

Уже сейчас во многих местах областного центра можно увидеть флаеры, которые приглашают горожан принять участие в акции «На работу на велосипеде». На протяжении недели в группу «ВелоГомель» можно присылать свои истории и фотографии того, как у вас получилось доехать на велосипеде до работы.

Авторам самых интересных снимков и историй обещают призы, которые вручат на осеннем велопараде 30 сентября на центральной улице Гомеля. На парад вам надо приехать на велосипеде.

17 сентября велосипедисты Гомеля обещают отметить закрытие летнего сезона велопикником с конкурсами, развлечениями и чаепитием. Сбор участников — в 10.30 возле гипермаркета «Евроопт» на улице Хатаевича. Мероприятие пройдёт в рамках проекта «Велосемья».

Во Всемирный день без автомобиля 22 сентября всех горожан призывают отказаться от поездок на личном автотранспорте и по возможности воспользоваться самым экологичным транспортным средством — велосипедом.