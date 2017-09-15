Погода в Гомеле на выходные: праздновать День города придется под дождем

В ближайшие выходные в Гомеле ожидается по-осеннему дождливая и ветреная погода.

В субботу на термометре будет до +18 °C и облачно с прояснениями, дождь будет кратковременный. Так что посетить праздничные гулянья все-таки можно. На нашем сайте вы сможете найти афишу.

В воскресенье дождь прогнозируется весь день, температура воздуха +14 — +25 °C. Прояснится только к середине следующей недели.