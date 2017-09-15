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На главпочтамте появилась надпись «Я люблю Гомель»

  • 15 сентября 2017, 09:29
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Алексей Герасименко, Гомельская правда
Стройка 15/09 - 17/09:

Места: Гомель (20255)

Метки: Общество (27427)

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