Испытано на себе. Позитивные изменения в интернет-банке БПС-Сбербанка

В последнее время БПС-Сбербанк выпустил ряд обновлений интернет-банка для частных клиентов «Онлайн Сбербанк». Что уникального в данном сервисе? Давайте, посмотрим на его функционал поближе.

Гостевой режим

Одной из самых крутых фишек на наш взгляд стал формат «Гостевого режима». Почему гостевой? Потому что теперь совсем не обязательно быть клиентом банка! При этом возможность осуществлять платежи с карты любого банка в вашем распоряжении!

Для входа проходим быструю регистрацию. Вводим в форму ключевые данные, и на телефон приходит СМС. Придумываем логин, пароль — и готово :)

Двигаемся как «гости» дальше и оцениваем, как далеко может зайти пользователь, который не является клиентом. В разделе «Платежи и переводы» есть интересный раздел, который называется «Платежи и переводы картами других банков».

Он содержит в себе ряд возможностей, благодаря которым теперь (помимо погашения кредита или овердрафта) вы можете даже оплатить коммунальные платежи. И все это банковской карточкой любого другого белорусского банка.

Потом система попросила нас указать реквизиты платежа — в нашем случае это номер телефона, ФИО и сумма, — всё как обычно.

Система, конечно же, запросила у нас и реквизиты карты, и пароль 3d Secure. После внесения всех данных оплата прошла успешно — система предоставила нам чек, а подтверждение оплаты мы получили на электронную почту.

Помимо проведения обычных платежей в системе есть возможность переводить деньги между картами системы Mastercard, в том числе и в страны СНГ. Просто указываем номер отправителя, сервис рассчитывает для нас размер комиссии за перевод.

Нажимаем кнопку «Продолжить», вводим пароль 3d Secure и получаем сообщение, что операция прошла успешно. Всё понятно и удобно.

Если даже не являясь клиентом, можно совершить внушительный перечень операций, то уж для своих клиентов банк наверняка припас много всего интересного. Смотрим.

Главная страница и настройки видимости

Общая структура интернет-банка нам понравилась. Интерфейс главной страницы стал еще более комфортным для восприятия. Тут мы нашли все свои платежи и карты.

Нам не пришлось гадать, в какой категории искать разные продукты банка. Как оказалось, на главной странице могут отображаться не только все наши карты, а также — вклады, счета и кредиты.

В разделе «Безопасность» есть функция «Настройка видимости продуктов», которая позволяет скрыть некоторые Ваши продукты (карты, депозиты, кредиты) от посторонних глаз. Для этого просто установите нужный режим.

В интернет-банке отображаются не только все активные продукты, в настройках видимости продуктов можно найти все карты, которыми вы владели раньше даже со статусом «Аннулировано».

Мои финансы

В разделе «Мои финансы» можно найти круговую диаграмму, на которой отображаются все ваши вклады, карты и другие счета. А в случае если к счёту у вас уже нет активных карт, то вы сможете увидеть — остались ли на счету деньги, что поможет не забывать о своих сбережениях.

Также в разделе финансов мы нашли интересную услугу — «Расчётные листы. Данные о начислениях и вычетах по заработной плате формирует бухгалтерия компании, в которой трудится пользователь. Данная услуга работает после подписания договора между работодателем и банком.

Произвольный платёж

В разделе «Произвольный платёж» тоже есть несколько инноваций. Теперь клиенты банка могут совершить перевод частому лицу, причём не только по номеру счёта, но и по документу.

В качестве документа может быть не только паспорт, но и вид на жительство, удостоверение беженца или даже паспорт гражданина иностранного государства.

За использование платежа взимается фиксированная оплата в размере — 1 BYN.

Переводы

Переводы на карту клиентов банка в системе можно осуществлять двумя способами.

Первый, как обычно — по номеру карты. Второй — по номеру мобильного телефона. Давайте попробуем им воспользоваться...

Как только мы указываем номер и нажимаем кнопку «Продолжить», система автоматически определяет получателя — это очень удобно, и поможет нам не ошибиться с контрагентом.

В случае если у получателя несколько карт, то вы даже можете указать другой номер карты, следует только нажать на ссылку «Указать другой номер карты получателя», а потом заполнить в форме 4 последних цифры.

Овердрафт

В большинстве банков, после оформлении овердрафта на карте не разграничены личные средства и заимствованные. Для клиентов это становится головной болью, ведь не совсем удобно самостоятельно высчитывать временами далеко не маленькие суммы.

У БПС-Сбербанка в системе «Сбербанк онлайн» баланс по овердрафту и личные деньги разграничены. Теперь, чтобы погасить овердрафт нам не придётся подсчитывать все суммы в уме, вся необходимая информация находится в данном разделе, в том числе графическое отображение задолженности.

Погасить овердрафт можно в разделе «Кредиты» через кнопку «Действия». Система автоматически отобразит сумму выставленного платежа.

Платежи и переводы картами других банков

Напомним, еще одна из функций интернет-банка — возможность погашать кредиты, овердрафты и даже пополнять вклады картами других банков. При этом комиссии за эти услуги со стороны банка не взимается.

Со своей стороны, мы решили проверить, так ли это просто, как кажется на первый взгляд? Первым делом мы открыли отзывной вклад «Онлайн-депозит 1» в разделе «Вклады и счета» на 1 месяц.

Сам процесс оформления оказался на удивление быстрым и простым, после выбора нужного депозита мы увидели все условия по вкладу: процентную ставку, первоначальный взнос, срок хранения и другие условия.

А если вам что-то непонятно, вопросы всегда можно уточнить у онлайн-консультанта, не покидая страницу.

Соглашаемся с условиями договора, вводим дополнительный пароль — готово : )

После открытия вклада БПС-Сбербанк даже сделал нам «комплимент», подарив скидку в магазинах своих партнёров.

А вот теперь попробуем пополнить наш новый вклад. Как оказалось, пополнить можно не только свой вклад, но и депозит любого другого клиента банка.

Мы же решили пополнить вклад картой другого банка. Это оказалось делом достаточно простым.

Для этого следует зайти в раздел «Платежи и переводы картами других банков» и выбрать пункт «Пополнить депозит Банка картой другого банка».

Заполняем анкету, указываем сумму, номер пополняемого счёта, и остальные поля, а после нажимаем кнопку «Пополнить депозит». После чего указываем все реквизиты карты и выбираем «Оплатить».

Остаётся ввести код 3d Secure, и готово.

Вот только открытым для нас был вопрос, как быстро деньги зачисляться на депозит. Об этом мы решили спросить у онлайн-консультанта.

Что ж, мгновенное зачисление несомненный плюс!

Здесь стоит отметить, что VIP-клиенты имеют возможность помимо онлайн-чата задать интересующий вопрос непосредственно персональному менеджеру.

Кстати, личный кабинет значимого клиента оформлен в соответствующей цветовой гамме премиум-сегмента.

Заявка на карту

В системе «Сбербанк онлайн» пользователь может оформить карту не только к существующему счёту, но также заказать новую карту.

Сам процесс занял совсем немного времени, первым делом нужно выбрать либо оформление карты к действующему счёту, либо к новому. Если выбор сделан в сторону существующего счёта, то мы просто выбираем нужный счёт, нажав кнопку «Выбрать». Дальше в зависимости от предпочтений пользователя можно выбрать карту одной из платежных систем.

В течение часа карта отобразится в интернет-банкинге. Пользователю спустя время необходимо обратиться в офис банка за изготовленной картой и активировать ее в банкомате, посмотрев баланс карточки.

Карточка ComPass

Держателям карточки ComPass БПС-Сбербанка (которую так же можно оформить дистанционно в в разделе «Карты» как описано выше) теперь доступна детализированная информация по карт-счету.

Дополнительная информация действительно необходима, учитывая сколько «плюшек» прикручено к ComPass.

Теперь интернет-банк позволяет отслеживать начисленный cach-back (мин 0,8% от каждой безналичной покупки, в том числе за рубежом) и мили системы SkyClub.by (агрегатор предложений сотен авиакомпаний мира позволяет приобрести билет на перелет с дисконтом, который зависит от объема безналичных транзакций по ComPass).

Карточка славится своими бенефитами: консьерж-сервис, программы страхования, в том числе багажа, привилегии от компаний партнеров, возможность посещения фирменных бизнес-залов Mastercard и снятие наличных в банкоматах мира без комиссии и многое другое.

Также среди приятных бонусов сервис «Автопомощь на дороге», который подразумевает возможность бесплатной эвакуации, услуги технической помощи, причём не только на территории РБ, но и по всей Европе, плюс ко всему дисконтная программа скидок на услуги шиномонтажа, СТО, покупок запчастей. Активировать сервис можно прямо в мобильном банке, а при необходимости — обратиться в службу поддержки.

Обмен валют

Очень полезным оказалась услуга для обмена валют. Достаточно просто зайти в раздел «Переводы» и перейти по ссылке «Обмен валюты».

Дальше выбираем карты, по которым хотим обменять валюту. Сумму перевода указываем либо в валюте карты списания, либо в валюте карты зачисления и указываем сумму перевода. А немного ниже в разделе «Справочно», мы увидим, какая сумма будет списана с нашей карты, учитывая курс валют на данный момент.

Вводим дополнительный пароль, и готово. При желании чек можно не только распечатать, но и отправить на электронную почту, либо сохранить на компьютере. Выбор — за вами.

Online-страховка

Документ, из списка обязательных в визовом центре — медицинская страховка. Для туристических и деловых поездок за рубеж, партнер банка «Белгосстрах» предлагает программу страхования для путешественников. Оформляя страховой полис через интернет-банк, вы самостоятельно определяете параметры страховки — на одну или несколько (многократный полис) поездок, определяетесь с суммой покрытия (от 30 000 $/евро).

И для этого даже не придётся бегать по городу. Страховку для поездки мы оформили online и уже через несколько минут она была у нас в электронной почте.

Как это работает. В закладке «Прочее» заходим в раздел «Страхование».

Далее заполняем четыре основных блока.

Первым делом надо всё рассчитать.

Указываем пол, дату рождения и страну, в которую надо поехать. Потом выбираем цель поездки. Это может быть туризм либо активный отдых.

Разница в том, что если вы выберете активный отдых, в страховку будет входить больше страховых случаев, например, прыжки с парашютом или занятие альпинизмом. Если же вы не любитель острых ощущений, то вам вполне подойдет просто туризм. Он предусмотрен как для обычных путешественников, так и для тех, кто выезжает подзаработать или в командировку.

Вот почти и всё, остались формальности.

Заполняем количество дней поездки, даты действия полиса, не забываем выбрать валюту и размер страховой суммы.

Первый этап пройден, нажимаем большую зелёную кнопку «Оформить договор».

В следующем разделе «Оформление» остаётся заполнить несколько простых форм с паспортными данными и готово!

Покупка страховки в удаленном формате — пока не совсем привычна. При этом система интуитивно понятна даже новым пользователям, поэтому проблем с новым сервисом ни у кого не возникнет. Действительно комфортно, за что однозначно плюсуем банку :)

Яндекс.Деньги

Привлекла наше внимание полезная и несомненно востребованная услуга в интернет-банке— идентификация кошелька «Яндекс.Деньги». Идентифицировав кошелёк, вы подтвердите, что его открыл реальный человек и таким образом расширите круг своих возможностей.

Эту услугу можно найти в разделе «Прочее», в верхнем меню системы.

Для идентификации мы вводим номер кошелька, после чего перед нами появится анкета с паспортными данными, где необходимо заполнить недостающие реквизиты.

После чего оплачиваем подключение, которое стоит всего 0,1 BYN.

После идентификации в системе надо перейти на страницу «Яндекс.Деньги» и кликнуть по балансу, затем по активной ссылке «Паспортные данные» и перепроверить их. После этого, если данные верны, то нажимаете кнопку «Да, это правильные данные».

Вы увидите уведомление о том, что скоро идентификация завершится, а через какое-то время приходит уведомление о том, что она завершена. Идентификация кошелька поможет расширить возможности самого кошелька. Например, теперь мы можем делать переводы личных средств на различные банковские карты или счета с Яндекс. Кошелька.

Пополнение Яндекс.Денег в ЕРИП

Совсем недавно банк заявил о запуске новой возможности: пополнение электронного кошелька Яндекс.Денег теперь доступно через систему ЕРИП. Проверяем!

Во вкладке «Платежи и переводы» выбираем Система «Расчет» (ЕРИП), далее — в «Онлайн игры и сервисы» — Пополнение кошелька Яндекс.Деньги. Выбираем счет, привязанный к электронному кошельку, и вводим нужную сумму. Чек о пополнении можно распечатать.

Если электронный кошелек привязать к смартфонам с функцией NFC, то оплачивать покупки в торговых точках возможно при помощи телефонного аппарата.

Подведем итоги

Общее впечатление от Сбербанк Онлайн — позитивное, видно, что банк за последние месяцы сделал большой рывок вперед. Прогресс отмечен сразу несколькими премиями. Банк признан «Самым инновационным банком Беларуси» в рамках вручения премии «Банк года-2016». Кроме этого, по итогам независимого исследования международной платежной системы Visa, банк признан лидером в организации цифровых каналов продаж отдельных продуктов.

«Сбербанк Онлайн» это действительно полноформатный финансовый помощник с акцентом на сопутствующих сервисах, который позволяет просто, быстро и безопасно управлять своими счетами (в том числе виртуальными) и картами.

Некоторые шероховатости конечно есть. Но это неизбежная ситуация — они устраняются в процессе доработки сервиса.

Например, нам бы хотелось видеть в разделе «Мои финансы» аналитику расходов по безналичным транзакциям (авто, продукты, путешествия и т.д.) и снятию наличных.

Имея овердрафт пользователю было бы интересно увеличить его сумму непосредственно в сервисе «Сбербанк Онлайн».

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