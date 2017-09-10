«Больше так не делайте, не сорите!» В Большевике навели порядок и закопали свалку (видео)

Неделю назад гомельские блогеры опубликовали видеоматериал, в котором говорилось о том, что в лесу поселка Большевик обнаружены фермерские отходы, груды упаковок от медицинских препаратов и множество костей животных.

Сегодня на канале интернет-проекта «Роторная жатка» появились новости:

— Через 4 дня после публикации ролика про свалку антибиотиков и трупов телят возле молочной фермы в Большевике нам сообщили, что свалку скоропалительно зарыли, — сообщают блогеры. — Для решения проблемы хватило одного ролика в Youtube и освещение проблемы в СМИ.

Тут же приводится видео подписчика, где он демонстрирует очищенный от мусора лес.

— А кости, кстати, не убрали, — указывает мужчина на обнаруженный недостаток.

Тем не менее, гомельские блогеры довольны результатом и обещают и дальше освещать городские проблемы:

— Больше так не делайте, не сорите, пожалуйста, — обращаются молодые люди к своим подписчикам. — Потому что мы приедем, снимем и сделаем вам «добрую» славу.