«Маленький принц» на белорусском языке показали в Гомеле

Полным залом кинотеатра им. Калинина завершился тур «Маленького принца» на белорусском языке в рамках проекта «Белорусские уикенды» при поддержке Velcom и «Атлант Телеком».

— Несколько лет назад пришла мысль в голову, а почему в наших кинотеатрах так мало фильмов, на которые конкретно мне хочется пойти. И второе — почему в наших кинотеатрах за 20 лет независимости практически не было фильмов с белорусской озвучкой? Хотя у нас два государственных языка. Именно с этими мыслями мы начали пробовать делать что-то свое, — делится воспоминаниями руководитель проекта Андрей Ким, — Так появился проект "Белорусские уикенды". Его цель — хорошее кино, озвученное на белорусском языке, показанное в кинотеатрах.













В марте 2017 года проект «Белорусские уикенды», благодаря которому зазвучали по-белорусски многие мировые кинохиты, получил поддержку брендов Velcom и «Атлант Телеком», которые выделяются особой лояльностью к национальным ценностям, в частности, белорусскому языку. Благодаря этому сотрудничеству удалось значительно расширить как аудиторию, так и географию проекта: показы мультика прошли в Минске, Гродно и Могилеве. Гомель — 4 город, где путешествие «Маленького принца» завершится.









К 117-ой годовщине со дня рождения Антуана де Сент-Экзюпери была переиздана книга «Маленький принц» на белорусском языке. Часть которых организаторы проекта безвозмездно передали в школьные библиотеки Гомеля и других городов, для того, чтобы школьники приучались читать классику на белорусском языке. Так же книги можно приобрести или заказать в магазине oz.by.













«Маленький принц» озвучивали известные белорусские актеры — Анна Хитрик, Алесь Молчанов, Владимир Глотов, Сергей Жбанков. А так же наш земляк, гомельчанин — Павел Харланчук.

— Белорусский язык необходимо поддерживать. Удивительно, мы с вами в Беларуси, но нам нужно поддерживать свой язык. Я его поддерживаю тем, что я его очень люблю. Я не вкладываю никакие деньги, я просто его использую. И если у меня есть возможность что-то сделать для поддержки белорусского языка — мне это на генном уровне приятно. Я хотел бы передать эту любовь к Родине, к истории и языку. Хотел бы, чтобы это было нашим будущим. Это наша основная задача, — отметил известный белорусский актер Павел Харланчук.









Показ анимационного фильма прошел в 4 городах Беларуси и привлек внимание более 4 тысяч зрителей. За время сотрудничества проекта «Белорусские уикенды» с компаниями Velcom и «Атлант Телеком» состоялось более 30 показов на белорусском языке.























































































