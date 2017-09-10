Насколько Гомель приспособлен для людей с ограниченными возможностями

На портале freeway.by можно найти интерактивную карту, на которой размещена информация о магазинах, банках, гостиницах, общепитах, культурных и спортивных учреждениях с оценкой их доступности для «колясочников». Сейчас на карту нанесена информация из 12 городов и с 6 участков трасс. В Гомеле волонтеры исследовали пока только 183 объекта, но полностью доступными для «колясочников» оказались лишь 84.

Насколько город приспособлен для людей с ограниченными возможностями, корреспондент «Р» проверил с членом совета Гомельского областного общественного объединения «Инвалиды-спинальники» Сергеем Бауманисом.

На свежий воздух

Проверку начали от самого порога квартиры Сергея Борисовича. Это сейчас в новостройках есть нулевой этаж, в переоборудование же старых домов нужно вкладывать большие деньги. Даже при наличии лифта остается несколько ступеней, ведущих с первого этажа на улицу.

— Этот самодел варили специально под меня кустарным способом, — Сергей Бауманис откидывает закрепленную на лестнице конструкцию. — Потому что ни одна проектная организация за оборудование здесь съезда не берется, слишком большой уклон, а электрический стоит около 5–7 тысяч рублей.

Больной вопрос для «колясочников» — общественный транспорт. Если в Центральном районе уровень всех остановок достаточно высок, чтобы можно было попасть в автобус или троллейбус, то на Сельмаше, где живет Сергей Борисович, с этим хуже.





— Я могу прождать несколько часов, пытаясь сесть в подходящий низкопольный автобус... В Новобелице вообще нормальных остановок единицы.

До центра города пришлось добираться на машине. На остановку «Гомельпроект» подъезжает автобус № 17. Первая попытка не удалась, он остановился слишком далеко.

— Мне нужно сантиметров 20 расстояния, чтобы «допрыгнуть». В некоторых моделях есть специальный пандус, водитель должен выйти, откинуть его и помочь мне забраться. Мы недавно проводили соответствующую учебу с автопарками и троллейбусными депо, но всегда остается человеческий фактор: «Вы задерживаете рейс! Выбирайте другое время!»

Троллейбус № 7 тормозит достаточно близко, Сергей Бауманис подтягивается за поручни и достаточно ловко оказывается в салоне. Выходить через пару остановок, на «3-й школе» уровень чуть ниже нужного, но водитель опускает одну сторону машины, и «колясочнику» удается попасть наружу. Пришедшая следом «восьмерка» приятно удивляет: дверь оказывается напротив Сергея Борисовича, троллейбус сразу же «сдувается», а разрыв между поверхностями минимальный.

— А возможно покинуть город не на своей машине? — интересуюсь у спутника.

— По железной дороге — без проблем. На вокзал есть и съезды, и электрический подъемник, возле которого указан телефон дежурного. Правда, надо заранее заказывать спецвагон, оборудованный подъемником: по стране — за несколько дней, за границу — лучше за месяц. А вот что касается автобусов, то здесь пока все сложно. Еще не придумали способа, чтобы «колясочник» смог сам попасть в салон.

Пандус преткновения

Проблемы у «колясочников» могут возникнуть и при простом перемещении. На Барыкина не так давно сдали в эксплуатацию подземные переходы.

— Но для нас они непригодны. Я устал повторять в разговорах со строителями и властями, что на эти «направляющие» мы не попадем, коляски у всех разные, нужно ровное полотно, а здесь еще и ступеньки посередине. Уклон у десятиметрового пандуса должен быть не более 10%, 5% — если он длиннее 15 метров. А здесь мы измеряли — что-то около 16%. Да и поручни должны быть расположены так, чтобы уверенно и крепко взяться двумя руками.





Здесь поручень оказался всего с одной стороны, но если опираться на него, то одной стороной коляска попадает на ступеньки. Чтобы не бросаться под машины на проезжей части, Сергей Бауманис показывает чудеса эквилибристики и стягивает себя и коляску — правда, по другой стороне от поручня — по ступеням. Такой трюк отнимает последние силы, потому к проверке следующего перехода он относится с опаской. На Интернациональной недавно сделали развязку, убрали светофоры, поставили подземный переход, а для "колясочников"— «лифт». Мой спутник скептически нажимает на кнопку, но диспетчер тут же откликается, и вертикальный подъемник уверенно опускает нас под землю.

Прогулке мешают порой сущие мелочи. Дорожники получают указание «втопить» тротуар на пересечении с проезжей частью, но работа часто оказывается с браком. Оставшиеся 4–5 сантиметров, пустяк для обычного человека, могут стать непреодолимым препятствием для «колясочника». Провалилась попытка прогуляться по улице Кирова, а на Советской и вовсе ждал сюрприз. С одной стороны съехать на проезжую часть оказалось легко, а вот другой конец перехода вдруг уперся в высокий бордюр. Пришлось в срочном порядке возвращаться — уже на красный.

Хлеба и зрелищ

— С большими сетевыми магазинами дела обстоят неплохо, но пандусы перед средними и маленькими у нас порой сделаны очень бездумно, если сделаны вообще. Уличный подъемник сработал на отлично Теоретически попасть в любой из множества торговых объектов в районе «Рембыттехники» можно, практически все пандусы на высоком тротуаре. Добираемся до улицы Пушкина, пандус в магазине есть, но здесь те же злополучные 16% и слишком тугая дверь. Торговый центр возле Центрального рынка гостеприимно приглашает на первый этаж, второй оказывается за пределами мечтаний. В магазин на Крестьянской попасть удается, но внутри обнаруживается ступенька. Одна, но непреодолимая. Затем несколько торговых объектов и кафешек по пути оказываются просто сверхдружественными для «колясочников», но впечатление тут же портит начало Советской — самой оживленной улицы города. Из-за одной ступени не удается попасть в аптеку и на почту.

— Конечно, все гораздо доступнее, чем несколько лет назад, — не скрывает Сергей Борисович. — Но работать еще есть над чем. Бороться с формализмом: нам не нужен просто пандус, нам нужно, чтобы он не был крутым, чтобы легко было взяться за поручни, чтобы дверь открывалась от нас.

Легко «колясочнику» попасть в Городской центр культуры, общественный культурный центр, а вот оба театра вне зоны доступа. В Молодежном на второй этаж к залу ведет огромная лестница. А скат возле драмтеатра настолько крут, что взобраться на него Сергею Борисовичу удается, едва не падая вниз, да и потом на пути встают злосчастные четыре ступени.

Голубая мечта Сергея Бауманиса — оборудованный для «колясочников» пляж. В Украине такие уже появились. В Гомеле же пока людям с ограниченными возможностями приходится очень тщательно продумывать даже самый простой маршрут — от дома до магазина.

Компетентно

Виктория Шамрова-Яшкова, начальник управления социальной защиты администрации Центрального района г. Гомеля:

— Вопрос о создании безбарьерной среды мы рассматриваем дважды в год на заседаниях администрации района. Проводим мониторинг объектов, составляем план мероприятий, администрация рекомендует собственникам провести определенные работы, но все ложится на их плечи, так как бюджетного финансирования на эти цели не запланировано. В 2016 году на создание безбарьерной среды было потрачено почти 15,5 тысячи рублей, больше 12 тысяч — средства собственников. Из последних положительных примеров могу назвать поликлинику № 7, единственную, которая проводит водительскую комиссию. А многие «колясочники» садятся за руль, и для них была большая проблема попасть туда. Главврач пошел на то, чтобы установить пандус. В аптеке № 79 на Катунина и в отделении банка на Новополесской недавно появились подъемники. Для многих создание тех же пандусов становится проблемой, потому что бывает технически невозможно это сделать, например, из-за ограниченности территории. Есть проблема по улично-дорожной сети, в частности — необходимость понизить бордюрный камень. Соответствующие письма в городской дорожно-строительный трест мы направляем каждый год.