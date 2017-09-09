БЖД предупреждает о задержках в движении поездов Минск-Гомель 10 сентября

Белорусская железная дорога предупреждает о задержках в движении поездов сообщением Минск-Гомель и Гомель-Минск 10 сентября, сообщили БелТА в пресс-центре БЖД.
По техническим причинам поезда № 709 Гомель-Минск и № 708 Минск-Гомель 10 сентября будут сформированы из вагонов локомотивной тяги. С начальных станций поезда отправятся согласно расписанию, время прибытия их на конечные станции будет незначительно отличаться. Так, поезд № 709 Гомель-Минск отправится из Гомеля в 15.01 и прибудет в Минск в 18.23 (ранее 18.00). Поезд № 708 из Минска отправится в 19.00 и прибудет в Гомель в 22.23 (ранее 21.59). Пассажиры могут осуществить проезд в этих поездах по ранее приобретенным проездным документам. Возврат разницы в стоимости проезда будет производиться в билетных кассах Белорусской железной дороги при наличии соответствующей отметки в проездном документе, сделанной уполномоченным работником поездной бригады.
Кроме того, для обеспечения вывоза пассажиров 11 сентября дополнительно назначен поезд № 507 Гомель-Минск, сформированный из вагонов локомотивной тяги. Он отправится из Гомеля в 7.05 и прибудет в Минск в 10.20.
Как сообщалось, 8 сентября в поезде межрегиональных линий бизнес-класса № 708 Минск-Гомель произошло задымление. В 21.30 поезд был остановлен на станции Буда-Кошелевская из-за технической неисправности. Задымление ликвидировано силами локомотивной бригады и МЧС. Пострадавших нет.
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