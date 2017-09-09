Музей печати откроется в Гомеле накануне Дня города

В Гомеле 15 сентября, накануне Дня города, откроется музей печати, сообщила журналистам на пресс-конференции заместитель начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома Екатерина Дегтярева, передает корреспондент БелТА.

Музей печати расположится в том же здании, где двумя годами ранее был открыт музей фотографии. Инициатором его создания выступила областная газета «Гомельская правда», которая в нынешнем году отмечает вековой юбилей. В формировании экспозиции музея приняли участие все редакции газет, расположенных в Гомельской области.

Еще одним подарком для гомельчан ко Дню города станет открытие обновленного фонтана в сквере имени А.А.Громыко.

Основные праздничные мероприятия по случаю 875-летия Гомеля пройдут 16 сентября. Они будут сконцентрированы в центральной части города. Традиционно отрезок улицы Советской — от площади Восстания до площади Ленина — станет пешеходным. Церемония открытия Дня города пройдет на площади Ленина. В этот же день во всех уголках Гомеля будут работать выставки, презентации, интерактивные площадки. Всего будет организовано более 100 разнообразных мероприятий. Поздравить Гомель с юбилеем приедет также народная артистка СССР София Ротару, с концертом она выступит на стадионе «Центральный».