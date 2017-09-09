В Гомеле на протяжении недели будут ткать «народный» рушник

Сегодня в Гомельской областной универсальной библиотеке имени Ленина заложили основу рушника, который будут ткать на протяжении всей будущей недели. Включиться в творческий процесс смогут и те посетители библиотеки, которые 15 сентября решат здесь провести «Библионочь».

Идея принадлежит буда-кошелевскому мастеру Виталию Карпинскому — директору Гусевицкого сельского дома культуры, который ныне представил в Гомеле проект «Возродим рушник вместе», реализуемый на территории региона при поддержке Евросоюза и Программы развития ООН — «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь». Финансовая помощь выделена на создание центра ремесел и его филиалов, где, прежде всего, будет возрождаться местная техника ткачества, имеющая свои характерные особенности.





На презентации мастер продемонстрировал в действии ткацкие станки, сделанные своими руками, а также деревянные игрушки-свистульки, изготовленные по старинным технологиям, и картины, выполненные в технике пирографии (выжигания по дереву). Здесь же была проведена закладка основ «народного» рушника. По словам Виталия Карпинского, сначала над ним будут работать буда-кошелевские мастера, овладевшие техникой старинного ткачества, а в «Библионочь» попробовать свои силы смогут и горожане:

— Пока сложно сказать, насколько масштабным получится наше коллективное полотно. Главное, что оно будет соткано из добрых мыслей и хороших пожеланий, которые воплотятся в узорах рушника, символизирующих достаток, благополучие и здоровье.