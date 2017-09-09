В Гомеле на протяжении недели будут ткать «народный» рушник

Сегодня в Гомельской областной универсальной библиотеке имени Ленина заложили основу рушника, который будут ткать на протяжении всей будущей недели. Включиться в творческий процесс смогут и те посетители библиотеки, которые 15 сентября решат здесь провести «Библионочь».
Идея принадлежит буда-кошелевскому мастеру Виталию Карпинскому — директору Гусевицкого сельского дома культуры, который ныне представил в Гомеле проект «Возродим рушник вместе», реализуемый на территории региона при поддержке Евросоюза и Программы развития ООН — «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь». Финансовая помощь выделена на создание центра ремесел и его филиалов, где, прежде всего, будет возрождаться местная техника ткачества, имеющая свои характерные особенности.
На презентации мастер продемонстрировал в действии ткацкие станки, сделанные своими руками, а также деревянные игрушки-свистульки, изготовленные по старинным технологиям, и картины, выполненные в технике пирографии (выжигания по дереву). Здесь же была проведена закладка основ «народного» рушника. По словам Виталия Карпинского, сначала над ним будут работать буда-кошелевские мастера, овладевшие техникой старинного ткачества, а в «Библионочь» попробовать свои силы смогут и горожане:
— Пока сложно сказать, насколько масштабным получится наше коллективное полотно. Главное, что оно будет соткано из добрых мыслей и хороших пожеланий, которые воплотятся в узорах рушника, символизирующих достаток, благополучие и здоровье.
Самое обсуждаемое
«Они хотят подрубить корни нашей жизни». На Кожара прошел стихийный митинг против уплотнительной застройки
ФСБ России подтвердила, что задержала украинца Павла Гриба, который пропал в Гомеле
Боятся ли белорусы российской оккупации?
«Я сама вучылася па-беларуску, таму і сына аддаю ў беларускамоўны клaс»
В Минске инспектор разбил стекло и вытащил водителя. Но у того сохранилась видеозапись
Белорусским силовикам повысят зарплаты
Путин одобрил идею ввода миротворцев на Донбасс и поручил МИД внести резолюцию в СБ ООН