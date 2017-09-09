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Фотофакт: на Свиридова легковушка сбила ребенка на велосипеде

  • 09 сентября 2017, 11:54
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Ребенок в ДТП не пострадал.

Наш читатель прислал нам снимки аварии, которая произошла около 14 часов 8 сентября на улице Свиридова. Легковой автомобиль столкнулся с ребенком на велосипеде.

Официальных комментариев происшествия пока не поступало.



Будет дополнено.


gomel.today
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Места: Гомель (20204)

Метки: Авто (4380), Происшествия (10795)

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