Белорусские дети умирают в больницах от загадочной инфекции
09 сентября 2017, 10:02
4339
1
В конце июля в Гомеле через два дня после рождения умер сын Сергея и Татьяны Башмуровых. Как они говорят, ребенок родился здоровым, но когда у младенца поднялась температура, врачи сказали, что мальчик получил внутриутробную инфекцию, и спасти его не удалось.
«Сейчас у нас считается эта инфекция как формальность, то есть инфекция — следующий, инфекция — следующий, дома родил — в тюрьму, в больнице — инфекция, будь свободен», — возмущается Сергей Башмур, отец умершего ребенка из Гомеля.
Из-за инфекции потеряли ребенка и жители Бреста
После месяца борьбы в больнице скончалась 11-месячная Ева Довгань. У девочки поднялась высокая температура, и когда средства от горячки не подействовали, ее вместе с мамой положили в Брестскую областную клиническую больницу. В течение следующих трех недель девочку переводили из отделения в отделение, диагноз «энцефалит» изменился на инфекцию, и в реанимации ее не спасли.
Родители предлагали отвезти дочь в Минск, но местные врачи отказались: мол, мест там нет, а лечение будет такое же. Самостоятельно везти дочь в столицу родители побоялись, ведь ее состояние уже тогда было тяжелым, ехать нужно было на реанимобиле. После смерти девочки Валерию Довганю и его жене стали писать другие родители, что тоже потеряли младенцев из-за инфекции, которую не смогли вылечить в госпитале.
Сейчас семья Довганей пытается выяснить обстоятельства смерти своего ребенка, у них много вопросов к персоналу больницы.
Мнение врачей
По мнению детского реаниматолога Андрея Витушко, в такой сложной ситуации главное — наладить адекватную коммуникацию между родителями и докторами.
«Нужно стараться сохранять спокойствие, я понимаю, что это очень сложно, и отдавать отчет, что медперсонал — это не ваши противники, не ваши враги. Я не знаю ни одного моего коллеги, который работал бы в подобных отделениях и не любил детей и не стремился бы им помочь», — говорит Андрей.
Со слов доктора, условия как в детских, так и взрослых стационарах в Беларуси — на среднеевропейском уровне. Подтверждает мнение и официальная статистика: детская смертность ежегодно снижается, по этому показателю наша страна — в тройке с самым низким количеством детских смертей. Однако если родители имеют претензии к доктору, который лечит их ребенка, нужно, не теряя времени, обратиться к заведующему отделения.
«Они могут посмотреть на этот случай немножко с другой стороны, ведь заведующими отделения становятся люди, которые имеют хороший опыт, большой стаж и они могут помочь советом», — подчеркнул Витушко.
Именно главврач вместе с администрацией больницы принимает решение о дополнительных консультациях и приглашении других специалистов. По закону «Об охране здоровья», пациент имеет право выбирать врача и больницу, а также знать точную информацию о своем состоянии или состоянии здоровья своих близких.
Самое обсуждаемое
«Они хотят подрубить корни нашей жизни». На Кожара прошел стихийный митинг против уплотнительной застройки
ФСБ России подтвердила, что задержала украинца Павла Гриба, который пропал в Гомеле
Боятся ли белорусы российской оккупации?
«Я сама вучылася па-беларуску, таму і сына аддаю ў беларускамоўны клaс»
В Минске инспектор разбил стекло и вытащил водителя. Но у того сохранилась видеозапись
Белорусским силовикам повысят зарплаты
Путин одобрил идею ввода миротворцев на Донбасс и поручил МИД внести резолюцию в СБ ООН