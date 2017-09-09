Белорусские дети умирают в больницах от загадочной инфекции

В конце июля в Гомеле через два дня после рождения умер сын Сергея и Татьяны Башмуровых. Как они говорят, ребенок родился здоровым, но когда у младенца поднялась температура, врачи сказали, что мальчик получил внутриутробную инфекцию, и спасти его не удалось.

«Сейчас у нас считается эта инфекция как формальность, то есть инфекция — следующий, инфекция — следующий, дома родил — в тюрьму, в больнице — инфекция, будь свободен», — возмущается Сергей Башмур, отец умершего ребенка из Гомеля.

Из-за инфекции потеряли ребенка и жители Бреста

После месяца борьбы в больнице скончалась 11-месячная Ева Довгань. У девочки поднялась высокая температура, и когда средства от горячки не подействовали, ее вместе с мамой положили в Брестскую областную клиническую больницу. В течение следующих трех недель девочку переводили из отделения в отделение, диагноз «энцефалит» изменился на инфекцию, и в реанимации ее не спасли.

Родители предлагали отвезти дочь в Минск, но местные врачи отказались: мол, мест там нет, а лечение будет такое же. Самостоятельно везти дочь в столицу родители побоялись, ведь ее состояние уже тогда было тяжелым, ехать нужно было на реанимобиле. После смерти девочки Валерию Довганю и его жене стали писать другие родители, что тоже потеряли младенцев из-за инфекции, которую не смогли вылечить в госпитале.

Сейчас семья Довганей пытается выяснить обстоятельства смерти своего ребенка, у них много вопросов к персоналу больницы.

Мнение врачей

По мнению детского реаниматолога Андрея Витушко, в такой сложной ситуации главное — наладить адекватную коммуникацию между родителями и докторами.

«Нужно стараться сохранять спокойствие, я понимаю, что это очень сложно, и отдавать отчет, что медперсонал — это не ваши противники, не ваши враги. Я не знаю ни одного моего коллеги, который работал бы в подобных отделениях и не любил детей и не стремился бы им помочь», — говорит Андрей.

Со слов доктора, условия как в детских, так и взрослых стационарах в Беларуси — на среднеевропейском уровне. Подтверждает мнение и официальная статистика: детская смертность ежегодно снижается, по этому показателю наша страна — в тройке с самым низким количеством детских смертей. Однако если родители имеют претензии к доктору, который лечит их ребенка, нужно, не теряя времени, обратиться к заведующему отделения.

«Они могут посмотреть на этот случай немножко с другой стороны, ведь заведующими отделения становятся люди, которые имеют хороший опыт, большой стаж и они могут помочь советом», — подчеркнул Витушко.

Именно главврач вместе с администрацией больницы принимает решение о дополнительных консультациях и приглашении других специалистов. По закону «Об охране здоровья», пациент имеет право выбирать врача и больницу, а также знать точную информацию о своем состоянии или состоянии здоровья своих близких.