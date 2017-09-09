В Гомеле показательно судили уклониста от армии

Прокуратура Гомельского района совместно с районным судом провела 8 сентября выездное заседание в здании военкомата. На процесс были приглашены все призывники в возрасте от 18 до 27 лет, проживающие в Гомельском районе. Состоялось рассмотрение уголовного дела в отношении 25-летнего жителя деревни Галеевка, который обвиняется в уклонении от призыва.
Как сообщил БелаПАН прокурор Гомельского района Владислав Жураковский, обвиняемый подвергнут аресту сроком на два месяца и взят под стражу прямо в зале военкомата. Санкции статьи 435 УК (уклонение от мероприятий призыва) предусматривают наказание от штрафа до лишения свободы. В данном случае была избрана мера наказания в виде ареста, так как молодой человек с 2013 года 26 раз привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство, появление в пьяном виде в общественном месте, нарушение правил дорожного движения. Штрафы он не оплачивал.
В 2016 году в отношении парня уже возбуждали уголовное дело за уклонение от мероприятий призыва, но оно было прекращено, так как не было установлено, что молодой человек был надлежащим образом уведомлен о призыве. Его искали, приходили по месту жительства, но мать отвечала, что сын на заработках в России.
Удалось установить, что парень на самом деле работал у частника в Житковичском районе, но в телефонном разговоре сообщил, что не может явиться в военкомат, так как работодатель его не отпускает. Назвать своего работодателя отказался.
«Сегодня некоторые молодые люди забывают, что служба в армии — обязанность, прописанная в законодательстве. Они легкомысленно не являются на мероприятия призыва, думают, что в случае уголовного преследования отделаются штрафами. Но данный случай был показательным для тех, кто решил откосить от армии», — заявил прокурор района.
В Гомельском районе в 2015 году было возбуждено семь уголовных дел по статье 435 УК, в 2016-м — восемь, с начала 2017 года — два дела. По статистике в районе из 300 призывников примерно 10% не являются сразу по повесткам.
5 сентября вступил в силу приговор в отношении 26-летнего жителя Столинского района Брестской области, который также уклонялся от призыва и был оштрафован на 150 базовых величин (3450 рублей).
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