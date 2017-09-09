Электропоезд Минск — Гомель задымился в пути, пассажиры были высажены в Буда-Кошелево
- 09 сентября 2017, 00:19
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Места: Гомель (20197), Минск (5335), Буда-Кошелево (237)
Метки: Происшествия (10790), Главное (5295)
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