Электропоезд Минск — Гомель задымился в пути, пассажиры были высажены в Буда-Кошелево

Внештатная ситуация в одном из вагонов электропоезда Минск — Гомель произошла около 21.30. Спустя короткое время дым распространился на три вагона. Всех пассажиров экстренно сняли на ближайшей станции.

О происшествии TUT.BY сообщил читатель Денис, который ехал в 11 вагоне электропоезда.

— В течение минут 40 до случившегося пассажиры жаловались на запах гари. А потом запах стал усиливаться и повалил сильный дым. Огня видно не было. До станции оставалось меньше 10 минут, и как только поезд прибыл на вокзал, пассажиры вышли из вагонов. Отмечу, что не было никакой паники — все вели себя собранно и спокойно, — рассказал гомельчанин Денис.





Как рассказала еще одна пассажирка состава Анна, к электропоезду подъехали машины пожарной службы и скорой помощи. Тем, кто, надышавшись дымом, чувствовал себя плохо, медики предложили помощь.

Пассажиры электропоезда провели на станции в Буда-Кошелево почти два часа. Затем желающим предложили отправиться в Гомель этим же «Штадлером», неисправные вагоны, в которых произошло ЧП, от состава отцепили. В 23.15 он отправился в Гомель. Сколько пассажиров не рискнуло ехать этим же поездом и осталось дожидаться другой, нашему читателю неизвестно.





По громкой связи «Штадлера» всем пассажирам принесли извинения и объявили, что вернут стоимость билетов.





В 23.45 электропоезд прибыл в Гомель.