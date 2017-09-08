Гомель готовится отметить свое 875-летие. Чего ждать от праздника?

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
Площадка возле ГУ «Гомельский областной комплексный центр олимпийского резерва»
(Дворец водных видов спорта, ул. Мазурова, 114)
12.45
Торжественное открытие республиканской акции «Спортсмены – за безопасность движения» с редакцией газеты «АВТОдайджест»
13.00-18.00
Республиканская акция «Спортсмены – за безопасность движения».
17.00-19.00
«Энергия спорта» (спортивно-конкурсные программы).
19.00-20.00
«В ритме танца» (танцевальный марафон любителей сальсы и латины).
Площадка возле государственного учреждения «Гомельская областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 1» (Ледовый дворец, ул. Мазурова, 110)
ГОМЕЛЬЛЭНД
13.00-22.00
17.00-20.00
13.00-22.00
«Город в красках детства»
(надувные аттракционы, электромобили, батуты, сигвеи, розничная торговля – попкорн, сладкая вата, шарики и т.п.);
катание на лошадях;
работают объекты торговли.
16.00-17.00
«Фитнес-час» (спортивная разминка).
17.00-20.00
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#С днем рождения#Гомель#Центральный.
17.00-20.00
«В ОБЪЕКТИВЕ - ГОМЕЛЬ» ФотоСушка.
15.00-20.00
«Арт-фест» (выставка работ мастеров и ремесленников, декоративно-прикладного творчества учреждений образования Центрального района г.Гомеля).
17.00-20.00
«Fantasy» (мастер-классы по аквамакияжу, боди-арт).
«В ритмах вечернего Гомеля» сценическая площадка
17.00-22.00
17.30-18.00
«Спортсмены – за безопасность движения» (награждение победителей республиканской акции с редакцией газеты «АВТОдайджест»).
17.00-19.00
«Энергия молодости» (выступление творческих коллективов города, программа, подготовленная РК ОО «БРСМ»).
19.00-20.00
Концертно-развлекательная программа от редакции газеты «Гомельская правда» «Осень с «Правда Радио».
20.00-22.00
– Дискотека радио «Мир». Музыкальная программа звёзд белорусской эстрады.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
(пр. Космонавтов, 70)
10.00-22.00
Работа праздничной выездной торговли, мини-кафе
10.00-20.00
Выставка-продажа продукции кондитерской фабрики «Коммунарка»
10.00-22.00
Работа аттракционов, торговля сладкой ватой, попкорном, воздушными шарами, детской карнавальной продукцией
17.30-19.30
Интерактивные зоны для детей и взрослых:
«Гомель спортивный» – показательные выступления спортивных секций по тяжелой атлетике и футболу, работа площадки «Стритбол», показательные выступления по единоборствам, игровая программа «Золотая скакалка», игровая площадка по гандболу, катание на лошадях, районная акция «Запишись в спортивные секции».
«Гомель детский» – детские игровые площадки, боди-арт и аквагрим.
«Фотозона» – выставка цветочных композиций предприятия «Красная гвоздика», выставка тантамаресок;
«Гомель зодчий» – выставки декоративно-прикладного творчества, интерактивные мастерские по карвингу, резьбе по дереву, изготовлению мелкоштучных изделий из теста, лозоплетению, вышивке;
«Гомель исторический» – театрализованная площадка и фотозона, выставка художественных работ, выставка гобеленов исторических мест Гомеля, выступление инструментальных ансамблей;
«Гомель советский» – ретро-выставка предметов быта советского времени, концертно-развлекательная программа «Песни советских лет»;
«Гомель современный» – интерактивные выставочные зоны предприятий и организаций Железнодорожного района г.Гомеля.
18.00
ВПЕРВЫЕ в Железнодорожном районе г.Гомеля! – «Водная феерия»:
огненное шоу в исполнении артистов шоу-проекта «Insane»
18.00-22.00
Концертно-развлекательная программа в исполнении творческих коллективов Железнодорожного района г.Гомеля
22.00
Праздничный фейерверк
Микрорайон Костюковка
(площадь микрорайона)
10.00-22.00
Работа праздничной выездной торговли, мини-кафе
10.00-22.00
Работа аттракционов, торговля сладкой ватой, попкорном, воздушными шарами, детской карнавальной продукцией
16.00-20.00
Выставки, интерактивные зоны для детей и взрослых, катание на лошадях;
Тематические выставки учреждений образования микрорайона
Выставка спецсредств и техники Гомельской областной организации ОСВОД;
Выступления инструкторов-кинологов Гомельского областного управления Департамента охраны МВД Республики Беларусь
18.00-19.00
Детская развлекательная программа «Город безопасности»
19.00-22.00
Концертно-развлекательная программа в исполнении творческих коллективов Железнодорожного района г.Гомеля «Табе, мой родны Гомель»
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
Микрорайон «Любенский»
(ул.И.Мележа)
17.00 –20.00
18.00 –19.00
«Знатоки истории Гомеля» – увлекательное интерактивное путешествие для взрослых и детей с вручением победителю юбилейной медали «Гомель – 875 лет» (при поддержке предприятий, организаций, учреждений Советского района г.Гомеля).
«Назад в будущее» – интерактивные площадки, ретро-выставки, фото-зоны, тантамарески.
«Молочный город» – конкурсно-игровые программы (при поддержке ОАО «Милкавита»).
Лайфхак-пати «Надо-технологии» – «полезная» мастерская для любителей и профессионалов.
«Город будущего: лепим, творим, выдумываем» – интерактивные творческие площадки.
«Gomel hair stile» – эксклюзивная выставка парикмахерского и маникюрного искусства, боди-арт.
«ИграЛЕНД» – игровые площадки для всех возрастов.
«Спорт-драйв» – работа площадок: «Разминка с «Сэйентин» (Кёкусинкай Будо каратэ), корф-бол, мини-футбол, армрестлинг, дартс, шашки, шахматы и др.
ВПЕРВЫЕ! «Поедем поедим к «СОСЕДЯМ» – экстремальные семейные гонки на торговых тележках. Победителей ждут призы!
17.00 –22.00
«С Днём рождения, любимый город!»
Концертная программа с участием творческих коллективов и исполнителей, лауреатов республиканских и международных конкурсов и фестивалей «Новые имена Беларуси», «Славянский базар», «Сожский хоровод» и др.
16.00 –22.00
Работа праздничной торговли, аттракционов
22.00
Праздничный фейерверк
НОВОБЕЛИЦКИЙ РАЙОН
районный праздник « Табе, мой горад, прысвячаем свята!»
(зона отдыха «Пруды»)
16.00-20.00
Работа детских площадок «Остров счастья!» (детские игровые площадки; спортивные площадки; развлекательные аттракционы).
16.00-20.00
«За здоровый Гомель!» - работа интерактивной площадки Белорусского общества Красного Креста (измерение артериального давления, мастер-классы по оказанию первой помощи и др.).
16.00-20.00
«Белорусские национальные обряды и традиции» (ткачество, гончарство, соломка).
13.00-22.00
Праздничные торговые ряды.
16.00-21.00
Театр игры ростовых кукол «Куклы для всех».
16.00-19.00
"Зоркі Навабелiцы" - выступление лучших хоровых коллективов Новобелицкого района г.Гомеля.
16.00-20.00
Шоу-программа конно-спортивного клуба «Буцефал»:
театрализованные выступления, акробатическое шоу, катание на лошадях и пони.
16.00-20.00
«Мы - это спорт» - спортивные конкурсы, подвижные игры и эстафеты, акция «Запишись в спортивную школу».
16.00-20.00
Конкурс по изготовлению модельных платьев «Бумажные фантазии».
16.00-20.00
«Выставочная экспозиция «Гомель древний, Гомель современный…».
16.00-20.00
Фотовыставка «Из истории Новобелицы…..».
16.00-20.00
Выставка скрапбукинга «Открытка Гомелю».
17.00-18.00
«Гребная регата» - показательные выступления воспитанников ГУ «СДЮШОР №6 по гребле г.Гомеля».
16.00-20.00
Выставка-ярмарка "Город мастеров" с участием народных мастеров, художников, учащихся.
16.00-20.00
Фотовыставка «Гомель – город под солнцем».
16.00-20.00
Выставочная экспозиция воспитанников Центра социального обслуживания населения Новобелицкого района г. Гомеля.
16.00-20.00
Тематические площадки предприятий и учреждений Новобелицкого района г.Гомеля «Таланты нашего двора».
17.00-18.00
Молодежный танцевальный флешмоб «Моладзь, для цябе, наш родны горад Гомель»!».
16.00-20.00
«Читающий бульвар» - Гомель в книгах.
20.00-22.00
«Гомель в сердце каждого из нас!» - праздничный концерт с участием лучших молодежных кавер-бэндов г. Гомеля.
22.00
Праздничный фейерверк
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