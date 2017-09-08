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Гомель готовится отметить свое 875-летие. Чего ждать от праздника?

  • 08 сентября 2017, 16:06
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Сейчас в областном центре ведутся активные репетиции праздника. Юбилейное шоу обещает быть по-особенному масштабным, ярким и зрелищным. Культурно-развлекательная программа развернётся как в центральной части города над Сожем, так и во всех его районах.

Официальное открытие Дня города состоится 16 сентября в 11.00 на площади Ленина

Афиша праздничных мероприятий, посвященных Дню города

15 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

Учреждение культуры «Зрелищно-культурный комплекс «Гомельский государственный цирк» (ул. Советская, 27)

19.00

Шоу-программа «Легенды старого лодочника»

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена  (ул.Советская,16)

18.30–21.30

«Магия или наука, библионочь в стиле Хогвартс»


16 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

 

ГОМЕЛЬ ЮБИЛЕЙНЫЙ

Площадь им. В.И. Ленина

11.00–11.45

Открытие Дня города – музыкально-театрализованный пролог «ГОМЕЛЬ ЮБИЛЕЙНЫЙ»

11.45–14.00

 

Концертная программа республиканского объединения профсоюзов «МЫ ВМЕСТЕ» с участием звезд белорусской эстрады

14.00–15.00

Выступление участников IX областного праздника духовых оркестров «ФАНФАРЫ ГОМЕЛЬЩИНЫ»

Сквер у памятника К.Туровскому

11.00–15.00                

Тематическая выставка в рамках акции  республиканского объединения профсоюзов «МЫ ВМЕСТЕ»

Двор и здание «Полеспечать» (ул.Билецкого)

11.00–23.00

«Проходной двор» - фестиваль городской культуры (микс моды, музыки, еды и искусства):

В программе:

- выставка картин и арт-объектов;

- модный маркет;

- выступление музыкантов и ди-джеев;

- фут-корт, зона отдыха для гостей и другие развлечения.

ГОМЕЛЬ СПОРТИВНЫЙ

(площадка у  Гомельского государственного медицинского университета, ул.Ланге, 5)

10.30–15.00

 

Интерактивная игровая площадка с различными спортивными зонами:

мастер-классы по различным видам спорта;

настольный теннис;

шахматы;

тренажеры по гребле;

хоккейная площадка для хоккея на роликах;

восточные единоборства

(Местный проезд Билецкого-Ланге)

10.00-15.00

Выставка автотранспорта.

Работа предприятий розничной торговли и общественного питания.

 

ГОМЕЛЬ ЦВЕТУЩИЙ

(ул. Ланге)

09.00–15.00

 

Выставка ландшафтного дизайна и кондитерских изделий.

 

ГОМЕЛЬ ТРАНСПОРТНЫЙ/ГОМЕЛЬ БЕЗОПАСНЫЙ

(ул.Советская, ул.Ланге, ул.Билецкого)

09.00-15.00

Выставка специализированной техники:

- панорама специализированной техники МЧС;

- специализированная техника Гомельской пограничной группы;

Выставка автотранспорта:

- новинки автосалонов (НС Маркет, ОДО «НТС», Бизнес Кар, ООО “РедМоторс”, совместное белорусско-австрийское ООО “Голес”),эксклюзивные автомобили, автотюнинг.

Площадка у Музея истории города Гомеля

(ул.Пушкина)

12.00–16.00

Презентация ведущих автосалонов и новинок автопрома.

Развлекательная программа, конкурсы и розыгрыши для автолюбителей.

 

ГОМЕЛЬ МУЗЫКАЛЬНЫЙ

( ул.Советская - ул.Крестьянская)

11-00-15.00

 

12.00-12.40

 «Гомельской областной филармонии -  50» – поздравительная концертная программа.

Дефиле участников  IX областного праздника духовых оркестров «ФАНФАРЫ ГОМЕЛЬЩИНЫ».

 

 

ГОМЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫЙ

( ул.Советская, Доска Почета)

11.00-15.00

Интерактивная выставка-презентация предприятий города

 

ГОМЕЛЬ МАСТЕРОВОЙ

(Сквер им. Громыко)

9.00-21.00

 

 

 

 

 

 

 

11.00-16.00

 

 

«На одной волне» - фестиваль уличного искусства:

- выступление уличных музыкантов, любительских театров; работают художники, шаржисты;

- литературно-музыкальная программа «Арт-кафе на Ирининской»;           

Город мастеров;

Открытие локации «Рыжий Гомель!» -  интерактивная площадка: клоуны, фото-сушка, флэш-моб «Рыжий ты и рыжий я», зона отдыха «Солнце», ярн-бомбинг – акция «875 петель»;

фотозоны «Эйнштейн» и «Сердце города».

Фест «Виноград Гомельщины»;

Экспериментальный проект Ассоциации детей и молодежи АСДЕМО «Солнечная и познавательная экология».

 

ГОМЕЛЬ ФЕСТИВАЛЬНЫЙ

(площадка  возле фонтана УК «Зрелищно-культурный комплекс «Гомельский государственный цирк» (ул. Советская)

11.00-12.10

 

 

12.00–16.00

 

Добровольное экспресс-тестирование на ВИЧ в рамках информационной кампании «Касается даже тех, кого не касается»

IX областной праздник духовых оркестров «Фанфары Гомельщины» (выступление любительских духовых оркестров Гомельской области).

(Пл.Восстания)

12.00–21.00

Работа предприятий розничной торговли и общественного питания.

Работа аттракционов.

Конкурс караоке от автомобильной компании «Lifan»

 

ГОМЕЛЬСКИЙ ДВОРЦОВО-ПАРКОВЫЙ АНСАМБЛЬ

 

ГОМЕЛЬ ПЕЧАТНЫЙ

(Киевский спуск)

11.00-16.00

Выставочная панорама учреждений среднего образования:

«Все цветы тебе, любимый город»;

«До чего дошел прогресс»;

Выставка гербов городов-побратимов и города Гомеля;

выставка юбилейных учреждений образования;

площадка «Гостей праздника встречаем, хлебом-солью привечаем»;

площадка «Леди-районы»

Выставочная панорама полиграфических предприятий, средств массовой информации г.Гомеля.

Выставка библиотечной сети г.Гомеля «Книгу города листая».

Проект Музея истории города Гомеля «Следы достоинства и славы» (отпечатки рук знаменитых людей города).

Тематическая выставка живописи и изделий декоративно-прикладного искусства.

Площадка у УО «Гомельский областной дворец творчества детей и молодежи»

12.00–18.00

 

12.00–13.00

 

 

13.00–16.00

  

16.00–18.00

Праздничная концертно-развлекательная программа:

- выступление творческих коллективов  УО «Гомельский областной дворец творчества детей и молодежи»;

- «Мой модный Гомель»: модельное агентство M.Y.Studio представит показ коллекций  известных торговых марок Беларуси: ТМ «Оранжевый верблюд», ТМ «MarkFormelle», ТМ «LCWaikiki» и дизайнеров Дарьи Мугако (Минск), Ольги Лютыч (Берёза), Натальи Давид (Гомель) и др.;

- выступление творческих коллективов  учреждения образования «Гомельский областной дворец творчества детей и молодежи»

 

Центральная эстрада парка

12.00–18.00

12.00–13.30

13.30–18.00

 

Праздничная концертно-развлекательная программа:

- выступление творческих коллективов детских школ искусств;

- выступление участников IX областного праздника духовых оркестров «ФАНФАРЫ ГОМЕЛЬЩИНЫ»

 

НАБЕРЕЖНАЯ р.СОЖ

 

ГОМЕЛЬ ЮНЫЙ

(от Лебяжьего пруда до детской площадки)

12.00–16.00

Интерактивно-выставочные зоны дошкольных учреждений образования:

игровой городок «Маленькая страна»;

детские фотозоны;

Работа аттракционов и розничной торговли.

(Лебяжий пруд)

12.00–16.00

Концертная площадка учреждений дошкольного и среднего образования

(от Лебяжьего пруда до  Киевского спуска)

12.00–16.00

Интерактивно-выставочные зоны учреждений среднего образования

выставка картин «Гомельский вернисаж»;

мастер-классы на природе

 

ГОМЕЛЬ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ

(Киевский спуск)

12.00–22.00

 

 

 

 

Фестиваль еды и отдыха «Good Food»;

Интерактивные зоны; мастер-классы поваров, конкурсы и розыгрыши; познавательный лекторий.

Выступление музыкальных коллективов, диджеев.

 

ГОМЕЛЬ МОЛОДОЙ

(от Киевского спуска до Билецкого спуска)

12.00–16.00

Интерактивно-выставочные зоны учреждений среднего специального, профессионально-технического и высшего образования:

тематические зоны, презентации, выставки, интерактивные-программы.

Билецкий спуск

12.00–20.00

«Самый сильный гомельчанин» - выступление спортсменов-экстремалов;

Выставки, мастер-классы

Скейтпарк

15.00-21.00

Городской скейт-фэст

 

Площадка у ресторана «Nemo club»

12.00–13.30

 

13.30–16.30

16.30–18.00

18.00–20.00

 

20.00–22.00

-«Городская модница» (отбор на городской конкурс «Маленькая гомельчанка»);

- танцевальный фест «20 лет «Карагоду»;

- технический перерыв;

- выступление кавер-бендов («LILU», «Стары фальварак», «Ягорава гара» и др.);

- программа  радиостанции 107,4 ФМ и Первого городского телеканала с участием  группы «Без билета».

22.00             

Праздничный фейерверк

 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

Площадка возле  ГУ «Гомельский областной комплексный центр олимпийского резерва»

(Дворец водных видов спорта, ул. Мазурова, 114)

12.45

Торжественное открытие республиканской акции «Спортсмены – за безопасность движения» с редакцией газеты «АВТОдайджест»

13.00-18.00

Республиканская акция «Спортсмены – за безопасность движения».

17.00-19.00

«Энергия спорта» (спортивно-конкурсные программы).

19.00-20.00

 «В ритме танца» (танцевальный марафон любителей сальсы и латины).

 

Площадка возле государственного учреждения «Гомельская областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 1» (Ледовый дворец, ул. Мазурова, 110)
ГОМЕЛЬЛЭНД

13.00-22.00

 

 

 

17.00-20.00

13.00-22.00  

«Город в красках детства»

 (надувные аттракционы, электромобили, батуты, сигвеи, розничная торговля – попкорн, сладкая вата, шарики и т.п.);

катание на лошадях;

работают объекты торговли.

16.00-17.00

«Фитнес-час» (спортивная разминка). 

17.00-20.00

 Инстаграм. Запости фото с хэштегом

#С днем рождения#Гомель#Центральный.

17.00-20.00 

 «В ОБЪЕКТИВЕ - ГОМЕЛЬ» ФотоСушка.

15.00-20.00

«Арт-фест» (выставка работ мастеров и ремесленников, декоративно-прикладного творчества учреждений образования Центрального района г.Гомеля).

17.00-20.00

«Fantasy» (мастер-классы по аквамакияжу, боди-арт).

«В ритмах вечернего Гомеля»  сценическая площадка

17.00-22.00

17.30-18.00

«Спортсмены – за безопасность движения» (награждение победителей республиканской акции с редакцией газеты «АВТОдайджест»).

17.00-19.00

 «Энергия молодости» (выступление творческих  коллективов города, программа, подготовленная РК ОО «БРСМ»). 

19.00-20.00

Концертно-развлекательная программа от редакции газеты «Гомельская правда» «Осень с «Правда Радио».

20.00-22.00

 Дискотека радио «Мир».  Музыкальная  программа звёзд белорусской эстрады.

 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

(пр. Космонавтов, 70)

10.00-22.00

Работа праздничной выездной торговли, мини-кафе

10.00-20.00

Выставка-продажа продукции кондитерской фабрики «Коммунарка»

10.00-22.00

Работа аттракционов, торговля сладкой ватой, попкорном, воздушными шарами, детской карнавальной продукцией

17.30-19.30

Интерактивные зоны для детей и взрослых:

«Гомель спортивный» – показательные выступления спортивных секций  по тяжелой атлетике и футболу, работа площадки «Стритбол», показательные выступления по единоборствам,  игровая программа «Золотая скакалка», игровая площадка по гандболу, катание на лошадях, районная акция  «Запишись в спортивные секции».

«Гомель детский» – детские игровые площадки, боди-арт и аквагрим. 

«Фотозона» – выставка цветочных композиций предприятия «Красная гвоздика», выставка тантамаресок;

«Гомель зодчий» – выставки декоративно-прикладного творчества, интерактивные мастерские по карвингу, резьбе по дереву, изготовлению мелкоштучных изделий из теста, лозоплетению, вышивке;

«Гомель исторический» – театрализованная площадка и фотозона, выставка художественных работ, выставка гобеленов исторических мест Гомеля, выступление инструментальных ансамблей;

«Гомель советский» – ретро-выставка предметов быта советского времени, концертно-развлекательная программа «Песни советских лет»;

«Гомель современный» – интерактивные выставочные зоны предприятий и организаций Железнодорожного района г.Гомеля.

18.00

ВПЕРВЫЕ в Железнодорожном районе г.Гомеля! – «Водная феерия»:

огненное шоу в исполнении артистов шоу-проекта «Insane»

18.00-22.00

Концертно-развлекательная программа в исполнении творческих коллективов Железнодорожного района г.Гомеля

22.00

Праздничный фейерверк

Микрорайон Костюковка

(площадь микрорайона)

10.00-22.00

Работа праздничной выездной торговли, мини-кафе

10.00-22.00

Работа аттракционов, торговля сладкой ватой, попкорном, воздушными шарами, детской карнавальной продукцией

16.00-20.00

Выставки, интерактивные зоны для детей и взрослых, катание на лошадях;

Тематические выставки учреждений образования микрорайона

Выставка спецсредств и техники Гомельской областной организации ОСВОД;

Выступления инструкторов-кинологов Гомельского областного управления Департамента охраны МВД Республики Беларусь

18.00-19.00

Детская развлекательная программа «Город безопасности»

19.00-22.00

Концертно-развлекательная программа в исполнении творческих коллективов Железнодорожного района г.Гомеля  «Табе, мой родны Гомель»

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

Микрорайон «Любенский»

(ул.И.Мележа)

17.00 –20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

18.00 –19.00

«Знатоки истории Гомеля» – увлекательное интерактивное  путешествие для взрослых и детей с вручением победителю юбилейной медали «Гомель – 875 лет» (при поддержке предприятий, организаций, учреждений Советского района г.Гомеля).

«Назад в будущее» – интерактивные площадки, ретро-выставки, фото-зоны, тантамарески.

«Молочный город» – конкурсно-игровые программы (при поддержке  ОАО «Милкавита»).

Лайфхак-пати  «Надо-технологии» – «полезная» мастерская  для любителей и профессионалов.

«Город будущего: лепим, творим, выдумываем» – интерактивные творческие площадки.

«Gomel hair stile»   эксклюзивная выставка парикмахерского и маникюрного искусства, боди-арт.

«ИграЛЕНД»    игровые площадки для всех возрастов.

«Спорт-драйв» – работа площадок: «Разминка с «Сэйентин» (Кёкусинкай Будо каратэ), корф-бол, мини-футбол, армрестлинг, дартс, шашки, шахматы и др.

ВПЕРВЫЕ! «Поедем поедим к «СОСЕДЯМ» – экстремальные семейные гонки на торговых тележках. Победителей ждут призы!

17.00 –22.00

«С Днём рождения, любимый город!»

Концертная программа с участием творческих коллективов и исполнителей, лауреатов республиканских и международных конкурсов и фестивалей «Новые имена Беларуси», «Славянский базар», «Сожский хоровод» и др.

16.00 –22.00

Работа праздничной торговли, аттракционов

22.00

Праздничный фейерверк

НОВОБЕЛИЦКИЙ РАЙОН

районный праздник « Табе, мой горад,  прысвячаем свята  

(зона отдыха «Пруды»)

16.00-20.00

Работа детских площадок «Остров счастья!» (детские игровые площадки; спортивные площадки; развлекательные аттракционы).

16.00-20.00

«За здоровый Гомель!» -  работа интерактивной площадки Белорусского общества Красного Креста (измерение артериального давления, мастер-классы по оказанию первой помощи и др.).

16.00-20.00

«Белорусские национальные обряды и традиции» (ткачество, гончарство, соломка).

13.00-22.00

Праздничные торговые ряды.

16.00-21.00

Театр игры ростовых кукол «Куклы для всех».

16.00-19.00

"Зоркі Навабелiцы"  - выступление лучших хоровых коллективов Новобелицкого района г.Гомеля.

16.00-20.00

Шоу-программа конно-спортивного клуба «Буцефал»:

театрализованные выступления, акробатическое шоу, катание на лошадях и пони.

16.00-20.00

«Мы - это спорт» - спортивные конкурсы, подвижные игры и эстафеты, акция «Запишись в спортивную школу».

16.00-20.00

Конкурс по изготовлению модельных платьев «Бумажные фантазии».

16.00-20.00

«Выставочная экспозиция «Гомель древний, Гомель современный…».

16.00-20.00

Фотовыставка «Из истории Новобелицы…..».

16.00-20.00

Выставка скрапбукинга «Открытка Гомелю».

17.00-18.00

«Гребная регата» -  показательные выступления воспитанников ГУ «СДЮШОР №6 по гребле г.Гомеля».

16.00-20.00

Выставка-ярмарка "Город мастеров" с участием народных мастеров, художников, учащихся.

16.00-20.00

Фотовыставка «Гомель – город под солнцем».

16.00-20.00

Выставочная экспозиция воспитанников Центра социального обслуживания населения Новобелицкого района г. Гомеля.

16.00-20.00

Тематические площадки предприятий и учреждений Новобелицкого района г.Гомеля «Таланты нашего двора».

17.00-18.00

Молодежный танцевальный флешмоб «Моладзь, для цябе, наш родны горад Гомель»!».

16.00-20.00

«Читающий бульвар» - Гомель в книгах.

20.00-22.00

«Гомель в сердце каждого из нас!» - праздничный концерт с участием лучших молодежных кавер-бэндов г. Гомеля.

22.00

Праздничный фейерверк

 

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