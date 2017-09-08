Гомель готовится отметить свое 875-летие. Чего ждать от праздника?

Интерактивные зоны для детей и взрослых:

«Гомель спортивный» – показательные выступления спортивных секций по тяжелой атлетике и футболу, работа площадки «Стритбол», показательные выступления по единоборствам, игровая программа «Золотая скакалка», игровая площадка по гандболу, катание на лошадях, районная акция «Запишись в спортивные секции».

«Гомель детский» – детские игровые площадки, боди-арт и аквагрим.

«Фотозона» – выставка цветочных композиций предприятия «Красная гвоздика», выставка тантамаресок;

«Гомель зодчий» – выставки декоративно-прикладного творчества, интерактивные мастерские по карвингу, резьбе по дереву, изготовлению мелкоштучных изделий из теста, лозоплетению, вышивке;

«Гомель исторический» – театрализованная площадка и фотозона, выставка художественных работ, выставка гобеленов исторических мест Гомеля, выступление инструментальных ансамблей;

«Гомель советский» – ретро-выставка предметов быта советского времени, концертно-развлекательная программа «Песни советских лет»;

«Гомель современный» – интерактивные выставочные зоны предприятий и организаций Железнодорожного района г.Гомеля.