Мозырянка отдала 700$, чтобы избавиться от «порчи». Как жители области отдают свои «кровные» шарлатанам

Провидцы разных мастей наживаются на проблемах людей

Желание знать что будет — неново. Как и стремление найти скрытую причину всех бед, выпадающих на жизненном пути. Гадания, заговоры, снятие порчи из разряда параллельных категорий, к которым в минуты отчаяния нередко прибегают люди. Податели таких услуг и обладатели таких способностей существовали всегда. Однако в наше время специалисты оккультных наук переживают настоящий бум популярности. Раскрученные телепроекты и рекламные ролики сослужили им службу.

Телевидение сегодня вездесуще. Смотрим дома, на даче, в дороге. Поток информации откладывается в подкорке порой без нашего на то позволения. Бессознательное делает свое тихое дело. И вот рекламная бегущая строка или мини-сюжет, которые раньше оставались незамеченными, в нужное время вдруг становятся сигналом к действию.

Ровно так же 69-летняя жительница одной из деревень Мозырского района смотрела «ящик» между хозяйственно-огородными хлопотами, несильно вникая в суть происходящего на экране. Пока не произошел разлад в семье сына. Попытки обычными способами внести мир в его дом не дали результата. В этом самом месте и вспомнилась рекламная строка о чудесных возможностях московских экстрасенсов. Набрала записанный на бумажку телефон. Что было дальше, со слов пенсионерки рассказывают в областном управлении уголовного розыска УВД Гомельского облисполкома:

— Женщина позвонила в Москву. Там сразу сообщили, что имеет место порча, которую в срочном порядке надо снимать. Для этого необходимо перевести деньги и продиктовали счет.

Переведя сумму, равную почти 700 долларам, пенсионерка запаслась, как ей велели, пачкой соли (причем ни в коем случае не йодированной), пачкой сахара и тремя церковными свечами. И вновь набрала рекламный номер. Там, убедившись, что магический набор в наличии, велели читать в трубку «Отче наш». После того как ритуал был исполнен, сообщили, что первый этап пройден, теперь надо заплатить еще столько же и повторить манипуляции. В процессе повторного чтения молитвы связь прервалась. Когда пенсионерка вновь набрала номер, решив, что случился обычный сбой на линии, ей объяснили: деньги кончились, надо опять заплатить. Нельзя прерывать таинство на полпути — может быть еще хуже. Но денег больше не осталось. Всего бабушка отдала 2 тысячи рублей. А вскоре увидела по телевизору, как ее прорицательницу задерживают российские полицейские. Отправилась со своими подозрениями в местную милицию. По обращению жительницы Мозырского района начали проверку.

Но это не единичный случай мошенничества. 20 тысяч рублей, глубокая долговая яма и доведенная до точки кипения нервная система — во столько обошлась помощь провидицы 42-летней учительнице из Речицы, которая почти два года находилась в кругу мощной магической поддержки.

Наверняка они не пересеклись бы никогда, если бы не семейные проблемы. Речичанка только пережила развод. Дался он нелегко. С трудом приходила в себя. Встреча на улице с наглядно знакомой местной 54-летней жительницей, которая предложила посильную оккультную помощь, легла на благодатную почву. Новая приятельница, она же провидица в свободное от работы время, в прогнозах была кратка, но категорична:

— Это испытание — еще цветочки. Самое страшное впереди. Можешь пострадать ты и твои дети, если не снимешь порчу. Надо провести защитные обряды.

Защитные обряды потребовали денег. Позже, в милиции, речичанка подробно рассказывала, как выглядели очистительные манипуляции:

— В первый раз она попросила принести тысячу рублей. Завернула их в бумагу, сделав что-то наподобие куклы, нарисовала символы и начала обряд, после чего приказала мне бросить все это в огонь. Объясняла, что с деньгами сгорают неприятности.

Почти за два года под маркой магических ритуалов она вытянула из учительницы около 20 тысяч рублей, в том числе 3999 долларов и золотые украшения. Всякий обряд завершался строгим предупреждением: никому не рассказывать, иначе гибель ждет учительницу и ее двоих детей. Женщина стала попросту бояться и потому не решалась прекратить весь этот кошмар. Она стала брать кредиты для себя и знакомых, занимать. Когда в очередной раз пришла к друзьям просить 333 доллара, которые затребовала маг, те, наконец, добились у нее правды. Узнав, в чем дело, посоветовали идти в милицию. В процессе оперативных мероприятий сотрудники приблизились к истинной сути обряда:

— Есть основания полагать, что в момент так называемого заговора она подменивала денежную куклу на другую, тайно принесенную с собой. А денежную забирала. Только после этого предлагала потерпевшей бросить обрядовый муляж в огонь. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.

Недавно в Гомеле завершился нетипичный судебный процесс по мистическому уголовному делу со змеями и красной водицей. 25-летняя обвиняемая — мама пятерых детей. Потерпевшие по делу — жительницы Гродно и Бреста.

На суде гадалка держалась просто и на вопросы отвечала односложно. Старалась не запутывать участников процесса, у которых и без того кругом шла голова от тонкостей оккультных наук. В общем, практически сразу дала понять: хотела так заработать.

И у нее это получилось. Объявления о своих экстрасенсорных способностях гомельчанка расклеивала на столбах и остановках далеко за пределами родного города. В основном рекламировала себя в Бресте и Гродно. Одна из жертв мошенничества, например, обратилась к гомельской гадалке из-за семейных неурядиц, которые преследовали всю родню. Ловкость рук прорицательницы — и в скорлупе яйца оказалось подобие маленькой змейки, а ватный шарик со спрятанной внутри марганцовкой окрасил воду в красный цвет. Такими были свидетельства страшной порчи, которую оперативно надо было снять, чтобы не случилась большая беда.

Тем временем еще одна потерпевшая вот так же по объявлению на столбе подалась к предсказательнице из-за ссор в семье сына. Развести беду руками гадалка согласилась по телефону за 600 рублей. Всего на лжемистике за считанные месяцы мошенница успела заработать более 2,7 тысячи рублей.

Заместитель начальника отдела прокуратуры области Ирина Подковырова говорит, что в суде молодая женщина полностью признала свою вину. Подтвердила, что действительно зарабатывала на жизнь хитрыми фокусами. В итоге на первый раз получила достаточно мягкое наказание: три года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. В настоящее время приговор вступил в законную силу. Но сейчас провидицу ждет вторая серия судебных заседаний. Теперь в Бресте, где она вот так же «напомогала» местным жительницам на приличные деньги.