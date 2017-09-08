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Гомельчанам презентовали граффити к 875-летию города Гомеля «Квитней, горад над Сожам!»

  • 08 сентября 2017, 15:32
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Произведение уличного искусства можно наблюдать на стене дома по ул. Советская, 69. Памятный подарок в канун 875-летия города Гомеля был инициирован Гомельской городской организацией ОО «БРСМ» и реализован художником Дмитрием Козлюком.

Помимо официального логотипа 875-летия города Гомеля торец здания по улице Советской, 69 украшает изображение дворца Румянцевых и Паскевичей в окружении живописных деревьев и надпись «Квітней, горад над Сожам!» на развевающейся ленте.

Место для создания граффити, улицу Советскую, выбрали не случайно, так как она является одной из самых многолюдных. К тому же, торец здания даёт хороший обзор изображения для автомобилистов.




Фото Алексея Герасименко, Гомельская правда
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Места: Гомель (20197)

Метки: Общество (27374)

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