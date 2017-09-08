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В Гомеле откроется выставка виртуальной реальности

  • 08 сентября 2017, 14:46
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В выставочном зале Картинной галереи Г. Х. Ващенко пройдет выставка виртуальной реальности. Чтобы представить то, что ожидает посетителей, просто включите видео.

На выставке будут представлены стерео-лайт-панели и цифровые картины высокого разрешения, созданные ведущими российскими мастерами в области цифрового искусства. Для осмотра экспозиции выдадут не банальные 3D очки, а целые визоры виртуальной реальности.

Технология виртуальной реальности погружает в картину в прямом смысле. Цель проекта — показать применение инноваций в современном искусстве.

Выставка продлится по 15 октября 2017 г.


Вечерний Гомель
KSK 08/09 - 10/08:

Места: Гомель (20197)

Метки: Общество (27374)

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