В Гомеле откроется выставка виртуальной реальности

В выставочном зале Картинной галереи Г. Х. Ващенко пройдет выставка виртуальной реальности. Чтобы представить то, что ожидает посетителей, просто включите видео.

На выставке будут представлены стерео-лайт-панели и цифровые картины высокого разрешения, созданные ведущими российскими мастерами в области цифрового искусства. Для осмотра экспозиции выдадут не банальные 3D очки, а целые визоры виртуальной реальности.

Технология виртуальной реальности погружает в картину в прямом смысле. Цель проекта — показать применение инноваций в современном искусстве.

Выставка продлится по 15 октября 2017 г.