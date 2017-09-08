Конец легенды? В Гомеле закрылся кофевагончик «Cup of peace»

Культовое для продвинутой молодежи место — вагон «Cup of peace» закрылось. Теперь владельцы ищут новое место.

«Вагон», а именно так назвали место завсегдатаи уличной кофейни, располагался на парковке одного из гомельских супермаркетов на улице Гагарина. Сюда приходили не только выпить кофе, а чтобы получить эстетическое удовольствие — здесь проходили фестивали, выставки, концерты, уличные спектакли, кинопоказы. Важный момент, что все это происходило без алкоголя — в «вагоне» не продавалось спиртное.

«Cup of peace» закрылся из-за долгов. Более того, есть мнение, что администрацию магазина не устраивали шумные ивенты, которые регулярно проходили на «вагоне». Сейчас проходит сбор подписей, чтобы городские власти пошли навстречу и предоставили место для вагона. А посетители кафелатория оставляют в социальных сетях трогательные посты с хештегом #вагончикживи.

















«Вагон», это была крутая история. Возвращайся!