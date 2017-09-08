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В Гомеле появилось новое учебное заведение — автомеханический колледж

  • 08 сентября 2017, 13:17
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Образован он путем слияния колледжа машиностроения и профессионального политехнического лицея. Эти два учреждения, расположенные неподалеку, долгое время являлись основными кузницами кадров для «Гомсельмаша».

На волновавший многих вопрос, чем все-таки была вызвана необходимость такого слияния, в управлении образования облисполкома ответили так:

— Основная цель — совершенствование подготовки по рабочим специальностям и исключение дублирования названий учебных заведений. Также стоят задачи обучения новым профессиям, взаимодействия с другими сферами системы образования.

Во главу угла поставлено развитие востребованных «Гомсельмашем» специальностей, но акцент сделан и на специальностях, связанных с автомобильной техникой (ремонт, другое обслуживание). Широкий спектр подготовки, универсальность полученных в колледже профессий дадут больше возможностей для трудоустройства на предприятиях Беларуси.



Гомельская правда
KSK 08/09 - 10/08:

Места: Гомель (20197)

Метки: Образование (411)

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