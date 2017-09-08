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Погода в Гомеле на выходные: пасмурно и небольшие дожди

  • 08 сентября 2017, 11:15
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Похоже, что осень окончательно вступила в свои права.

В субботу погода не обрадует гомельчан ясным небом — весь день будет пасмурно, лишь к ночи, возможно, небо прояснится до состояния «малооблачно». Утром температура упадет до 9°С, а днем столбик термометра поднимется до 21°С.

В воскресенье к пасмурному небу добавится небольшой, но, вероятно, затяжной дождь. Правда, днем будет теплее, чем в субботу — 24°С.


gomel.today
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Места: Гомель (20197)

Метки: Погода (1667)

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