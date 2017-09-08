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Гомельский видеоблогер Дима Ермузевич снялся в популярном Youtube-шоу «Кажется, нащупал»

  • 08 сентября 2017, 10:31
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«Кажется, нащупал» — youtube-шоу от известного творческого объединения «Кликклак», в которое входят Эльдар Джарахов, Илья «Ильич» Прусикин, Юрий Музыченко из музыкальной группы «The Hatters» и другие.

Задача участников шоу — определить на ощупь, что находится в ящике. Часто там находятся вещи, вызывающие брезгливость. Например, в этом выпуске надо было нащупать крупных тараканов, приготовленную картошку и даже голову Эльдара Джарахова.

Дима Ермузевич — видеоблогер из Гомеля. В 2015 году Youtube вручил ему «Серебряную кнопку» за 100 тысяч подписчиков.


gomel.today
KSK 08/09 - 10/08:

Люди в материале: Дима Ермузевич (6), Эльдар Джарахов (1)

Метки: Шапито (186)

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