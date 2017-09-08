ФСБ России подтвердила, что задержала украинца Павла Гриба, который пропал в Гомеле

ФСБ России подтвердила, что задержала 19-летнего гражданина Украины Павла Гриба. 7 сентября украинское Генеральное консульство в Ростове-на-Дону получило официальное уведомление Управления ФСБ по Краснодарскому краю. Им подтверждается прежняя неофициальная информация, что Гриб находится в СИЗО в Краснодаре. Россияне также проинформировали украинских дипломатов, что молодого человека задержали по обвинению в совершении преступления (теракта), информирует УНИАН.
Официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что украинское посольство обратится с официальной нотой в МИД России и потребует немедленно обеспечить доступ украинских консулов к задержанному украинцу. Также украинская сторона будет требовать информацию о причинах и обстоятельствах задержания Гриба, об условиях его содержания, об обеспечении его права на адвоката и необходимыми медикаментами.
Где произошло задержание, ФСБ пока не уточняет. Как известно, парень 28 августа приехал в Беларусь на встречу с девушкой из России и исчез. Его отец, офицер-пограничник запаса, член общественного совета Государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб обратился в СМИ, заявил, что сына захватили российские спецслужбы. КГБ Беларуси, однако, отметил, что в нашей стране могут работать только белорусские спецслужбы. Тем не менее, в СМИ попала информация о группе ФСБ России, которая, якобы, работает в Беларуси на постоянной основе.
Белорусская сторона попала в неловкую ситуацию. Многое будет зависеть от того, какую версию задержания Павла Гриба озвучит ФСБ.
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