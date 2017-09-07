ЖКХ пыталось наказать жительницу Гомеля за прикорм бездомных котов

Места для кормления бездомных животных нередко выглядят как «филиал» дворовой мусорки. В Гомеле, судя по всему, коммунальные службы решили бороться с этим явлением административным способом и даже через суд наказывать тех, кто прикармливает котов и собак.

«Столовая» для котов

6 июля 2017 года мастер гомельского КЖРЭУП составил протокол об административном правонарушении, согласно которому жительница одного из домов Екатерина Петровна (имя героини изменено по этическим причинам. — Прим. авт.) признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного п. 7.5 Правил пользования жилыми помещениями (утверждены постановлением Совета Министров № 339 от 21.05.2013 года).

Работник ЖКХ констатировал в документе, что из окон лестничной клетки женщина выбрасывала пищевые отходы с целью подкормки бродячих котов, а также выносила пищевые отходы на улицу и оставляла их у подъезда и под балконом соседской квартиры, расположенной на первом этаже.

Факт «правонарушения» был установлен в 8 часов утра, однако в указанное время Екатерина Петровна находилась на своем рабочем месте (что подтвердил впоследствии наниматель). Соответственно, протокол был составлен в отсутствие «виновной».

На следующий день, 7 июля, состоялось подписание документа по результатам осмотра места административного правонарушения. И вновь без нарушительницы спокойствия. Впрочем, даже копии этих протоколов гомельчанка не получила на руки и знать не знала об их существовании до тех пор, пока не пришло уведомление из суда.

— Я пережила настоящий шок! — признается Екатерина Петровна. — Не могла успокоиться: какое же преступление совершила? Ознакомилась с административным делом, выписала из него претензии ко мне со стороны КЖРЭУП — оказывается, привлекаюсь по «кошачьему» делу. По мнению коммунальной службы, из-за меня, то есть в результате подкармливания котов, придомовая территория загрязнена кошачьими экскрементами, доносится зловонный запах (насколько я поняла — из подвального помещения), развелось множество насекомых (блох, видимо). И истец приложил фотографии, которые якобы подтверждают, что пластмассовые лоточки являются моей собственностью, а лежащая в них колбаса тоже положена мной. В общем, если это сделала я по дороге на работу, то почему животные не съели еду? Ведь их там, наверное, должна быть целая свора. Просто удивительно!

У коллег Екатерины Петровны рассказ о претензиях службы ЖКХ вызвал смех и слёзы, но сама она чувствовала себя оскорбленной. Кто-то подсказал, что помочь могут профсоюзные юристы — хотя бы проконсультируют, как вести себя в суде.

Профсоюзный юрист: беспрецедентный случай

— На самом деле все печально, хотя с подобной ситуацией в своей многолетней практике я столкнулся впервые, — отмечает главный правовой инспектор труда Гомельской областной организации профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма Василий Демчихин. — Содержание протокола об административной ответственности вызвало много вопросов, ведь состав правонарушения имеет место, если наличествуют все стороны, его составляющие.

И юристу действительно было чему удивляться. Например, почему должностное лицо, составившее документ, не описало конкретные факты: когда, как, откуда, что и в каком конкретно месте, в каком количестве, систематически либо однократно, в чем выражены нарушения, каким образом это проверялось? Не предоставлены и доказательства того, что правонарушение совершила именно Екатерина Петровна. Ничем также не подтверждались сведения о том, что обвиняемая выбрасывала котам остатки из окна своей квартиры на третьем этаже. Одним словом, конкретики ноль — только общие формулировки.

Более того, указанная истцом статья Правил пользования жилыми помещениями (дословно она гласит: «...содержать в чистоте и порядке жилые помещения, включая подсобные, балконы и лоджии, не сорить в кабинах лифтов, вспомогательных помещениях жилых домов и на придомовой территории») не предусматривает меры ответственности за кормление бродячих животных и, простите, за их экскременты.

Василий Демчихин по просьбе Екатерины Петровны составил возражение в суд, и через некоторое время состоялось рассмотрение дела. Судья, выслушав пояснения лица, привлекаемого к административной ответственности, а также свидетелей, представленных стороной истца, и изучив имеющиеся факты, пришел к выводу: объективные доказательства виновности Екатерины Петровны в совершении инкриминируемого ей правонарушения отсутствуют. В итоге «кошачье» дело было прекращено.

В этом административном споре точка поставлена, но, согласитесь, проблема не решена: бродячих животных действительно развелось немало. И тут прежде всего нужно помнить об опасности паразитарных заболеваний, которой подвергаются дети, играющие, к примеру, в песочнице. Прикармливание во дворах бездомных животных вредит городской инфраструктуре. А вот накормить голодного котенка и найти для него дом — это, безусловно, дело хорошее.