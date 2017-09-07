Бизнес-школа ИПМ начинает новый учебный год

Бизнес-школа ИПМ — единственная в Беларуси имеет международную аккредитацию качества (IQA) International Quality Accreditation и соответствует мировым образовательным стандартам.
Бизнес-школа ИПМ признана лучшим учебным заведением Беларуси согласно рейтингу бизнес-школ в 2016 году, который ежегодно составляет глобальное рейтинговое агентство Eduniversal.
Сотрудничество с ведущими мировыми бизнес-школами и их руководителями привлекает внимание известных экспертов и преподавателей. Вклад этих специалистов, наряду со встречами с выдающимися бизнесменами и предпринимателями, помогает нам достичь желаемого сочетания теории и практики управления.
Знания и навыки, которым мы обучаем, соответствуют ведущей мировой практике в сфере бизнес-образования и адаптированы к особенностям белорусского рынка.
Маркетинговый анализ как инструмент развития бизнеса
По результатам масштабных исследований международных организаций (Deloitte, GIA ) роль маркетингового анализа с каждым годом только повышается. Все большее число квалифицированных специалистов задаются вопросом о ситуации, изменениях, которые происходят на рынке, стараются сначала подумать и взвесить свои решения, особенно в условиях ограниченности маркетинговых бюджетов. К счастью, доля таких специалистов растет, хотя и очень-очень медленно. Спрос на маркетологов-аналитиков тоже.
О важности маркетингового анализа в жизни компании рассказывает Эдуард Чурлей — Кандидат экономических наук, Бизнес-тренер МВА, Консультант в сфере маркетинговых исследований и маркетингового анализа, преподаватель Школы маркетинга Бизнес-школы ИПМ.
— Эдуард, а как обстоят дела в белорусских компаниях, занимает ли маркетинговый анализ большое место в планировании их деятельности
— Маркетинговые исследования и маркетинговый анализ увеличивают свое влияние. Грамотные собственники и руководители организаций, особенно прошедшие обучение на серьезных магистерских программах, хорошо понимают, что в ситуации роста конкуренции, усиления влияния макро-факторов, роста потребительских капризов, одним из немногих способов не только для выживания компании, но и уверенного движения вперед, может быть постоянная и точная оценка ситуации. Главным способом такой оценки были и будут маркетинговые исследования и маркетинговая аналитика.
Компании, основательно подходящие к процессу планирования, основывают его на результатах системного сбора информации. Это неоднократно доказано результатами многочисленных исследований, а также анализом деятельности лидеров рынка, изучением нюансов управления сильных руководителей, личным опытом на различных проектах.
— Применение каких методик, на ваш взгляд, наиболее важно при «запуске» нового проекта
— На мой взгляд, при запуске нового продукта необходимо очень четко понимать для кого предназначен этот продукт и какую потребность Клиента (не важно в B2B или в В2С сфере) он будет удовлетворять и каким образом. Также необходимо попробовать сформировать портрет Клиента для того, чтобы найти подходы к нему кратчайшим путем.
Сегодня на рынке представлено множество продуктов и услуг «для всех». При текущем, все возрастающем уровне конкуренции, производство таких продуктов и услуг может быть достаточно опасным и дорогостоящим удовольствием.
Даже первичные, базовые сведения о складывающейся на рынке ситуации, получаемые при помощи маркетинговых исследований и маркетинговой аналитики, могут очень серьезно помочь производителям в понимании что же все-таки стоит предлагать, кому, где, как и сколько это может стоить.
— Хорошо, если с ролью маркетингового анализа для новых направлений или продуктов все понятно, как быть с работающими направлениями, уже существующими продуктами, необходимо ли применять маркетинговый анализ?
— Ни новые, ни «старые» продукты и услуги компании, рынки, территории, каналы, способы коммуникации и Клиенты не могут остаться без внимания. Это связано в первую очередь с тем, что ресурсы компании сегодня очень серьезно ограничены, ситуация изменяется достаточно быстро, следовательно, реагировать необходимо тоже быстро. В текущих условиях победителем становится самый оперативный игрок на рынке.
Скорость реакции в нынешних условиях всегда базируется на точной, полной и своевременной информации, как качественного характера, так и количественного.
— Планируя маркетинговый анализ, с какой методики советуете начинать, все ли применять или достаточно будет одной-двух
— Мой опыт работы в сфере маркетингового анализа неоднократно показывал, что, прежде всего, необходимо четко понимать цели и задачи проведения исследовательских и аналитических работ на предприятии любой формы собственности, вида экономической деятельности и любого размера. Также очень важным моментом является заинтересованность не только специалистов в выполнении подобных работ, НО! и собственника и/или руководителей. А еще, необходимо очень хорошо понимать, кто и как собирается использовать результаты этих важных и необходимых сегодня действий.
Дорогие друзья!
Нам привычно со школьных времен начинать активный рабочий год с сентября, настраиваться на интенсивную работу, учебу, запускать новые проекты с большой энергией, как и в начале календарного года. Осень во всех смыслах плодотворная пора.
К новому сезону мы подготовили для Вас полное собрание обучающих программ по направлениям: маркетинг, менеджмент, продажи, финансы, развитие производства, которые теперь стали доступны не только в Минске, но также в Гомеле и в других региональных центрах.
Мы разработали и внедрили программы в формате смешанного обучения Blended Learning, чтобы у вас была возможность совмещать учебный процесс с работой, быстро интегрировать полученные знания в профессиональную деятельность.
«Знания — это сила!» — такое определение дал английский философ Фрэнсис Бэкон. Знания нужны везде и всегда! Именно знания определяют, на какой ступеньке к успеху мы находимся.
Сегодня мы предлагаем вам стать на одну, а может быть на несколько ступеней ближе к достижению ваших целей! Выберите свой путь к успеху!
Предлагаем вашему вниманию Календарь обучающих программ 2017-2 Бизнес-школы ИПМ в Гомеле
Анна Залужная,
Региональный руководитель Бизнес-школы ИПМ в городе Гомеле
Презентация Школы маркетинга в Гомеле
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Ближайшие события Бизнес-школы ИПМ в Гомеле:
- 13.09 Презентация программ Школы финансов и контроллинга
- 14.09 Основные маркетинговые концепции
- 20.09 Презентация программ Школы маркетинга
- 22.09 Организация и управление отделом продаж: практическое руководство
- 27.09 Презентация программ Школы менеджмента
- 28.09 Управленческий учет: взять и сделать!
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